المصرية جيانا فاروق تعلن اعتزالها الكاراتيه

أعلنت ”جيانا فاروق“ اعتزال الكاراتيه بعد أن منحت مصر أول ميدالية أولمبية في هذه الرياضة حين نالت برونزية في طوكيو، العام الماضي.

وذكرت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان أن جيانا (27 عامًا) أعلنت اعتزالها خلال حفل تكريم للروابط الرياضية.

جيانا فاروق تمنح مصر أول ميدالية في الكاراتيه https://t.co/TxHI9LIgZQ pic.twitter.com/vipLKJFWzn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

وفي أول ظهور للكاراتيه بالألعاب الأولمبية حققت ”جيانا“ برونزية وزن 61 كيلوغرامًا في الكوميتيه، في أغسطس/ آب الماضي.

لكن غياب الكاراتيه عن جدول ألعاب باريس 2024 ربما سهل عليها قرار الاعتزال.

وحملت ”جيانا“ علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو.

وبعد يوم واحد من إنجاز ”جيانا“ حققت مواطنتها فريال أشرف ذهبية تاريخية في الكاراتيه.