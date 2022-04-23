رياضة

المصرية جيانا فاروق تعلن اعتزالها الكاراتيه
تاريخ النشر: 23 أبريل 2022 7:31 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2022 8:35 GMT

المصرية جيانا فاروق تعلن اعتزالها الكاراتيه

جيانا فاروق حملت علم مصر خلال حفل ختام أولمبياد طوكيو.

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المصدر: رويترز

أعلنت ”جيانا فاروق“ اعتزال الكاراتيه بعد أن منحت مصر أول ميدالية أولمبية في هذه الرياضة حين نالت برونزية في طوكيو، العام الماضي.

وذكرت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان أن جيانا (27 عامًا) أعلنت اعتزالها خلال حفل تكريم للروابط الرياضية.

وفي أول ظهور للكاراتيه بالألعاب الأولمبية حققت ”جيانا“ برونزية وزن 61 كيلوغرامًا في الكوميتيه، في أغسطس/ آب الماضي.

لكن غياب الكاراتيه عن جدول ألعاب باريس 2024 ربما سهل عليها قرار الاعتزال.

وحملت ”جيانا“ علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو.

وبعد يوم واحد من إنجاز ”جيانا“ حققت مواطنتها فريال أشرف ذهبية تاريخية في الكاراتيه.

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