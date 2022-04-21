شاهد.. مايك تايسون يوجه لكمات لشاب داخل طائرة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للملاكم الأميركي السابق مايك تايسون يظهر فيه وهو يوجه لكمات لمسافر، خلال رحلة داخل طائرة في الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت صحيفة ”نيويورك بوست“ الأميركية عن أحد الشهود قوله إن تايسون، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، كان في الطائرة، أمس الأربعاء، متجها من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا، وخلال الرحلة استجاب لطلب المسافر والتقط معه صورة ”سيلفي“.

BREAKING: Mike Tyson throwing punches at a passenger on a Jet Blue flight. TMZ reports states that the man assaulted was annoying Tyson, took a selfie with him and kept trying to talk to the 55-year-old fighter as he sat behind him. Via @TMZ_Sports pic.twitter.com/IoT1Sm8oCK — FightClub (@fightclub) April 21, 2022

وأضافت الصحيفة أن تايسون فقد أعصابه عندما تمادى المسافر واستمر في إطلاق تعليقات من مقعده خلف المكان الذي كان يجلس فيه تايسون.

ويظهر تايسون وهو يوجه لكمات لشاب ويحاول شخص آخر إنهاء الموقف وإنقاذ الشاب الذي يتعرض للكمات.

ونشرت ”نيويورك بوست“ صورة للشاب الذي تعرض للكمات تايسون، وبدت آثار الضرب واضحة على وجهه.

وأكدت الصحيفة أن الشاب توجه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد تايسون، في حين ذكر مقربون من الملاكم أن الشاب كان في ”حالة سُكر“ عند اقترابه من تايسون، ولم يتوقف عن استفزاز بطل العالم السابق.

وقال شاهد إن تايسون خرج من الطائرة بعد ثوانٍ فقط من الحادثة، بينما تلقى الشاب الذي تعرض للضرب رعاية طبية.

وقضى تايسون فترة في السجن بداية من عام 1992 بعد إدانته بالاغتصاب، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات، لكنه قضى أقل من ثلاث سنوات وأفرج عنه في عام 1995.

وقالت ”نيويورك بوست“ إن الحادثة تأتي بعد أسابيع فقط من مواجهة تايسون لمشجع آخر شديد الحماس في نادٍ للكوميديا​​، حيث ظل المقاتل السابق هادئًا وعانق المعجب الذي كان يحمل سلاحًا.