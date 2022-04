شاهد.. مايك تايسون يوجه لكمات لشاب داخل طائرة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للملاكم الأميركي السابق مايك تايسون يظهر فيه وهو يوجه لكمات لمسافر، خلال رحلة داخل طائرة في الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت صحيفة ”نيويورك بوست“ الأميركية عن أحد الشهود قوله إن تايسون، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، كان في الطائرة، أمس الأربعاء، متجها من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا، وخلال الرحلة استجاب لطلب المسافر والتقط معه صورة ”سيلفي“.

BREAKING: Mike Tyson throwing punches at a passenger on a Jet Blue flight.

TMZ reports states that the man assaulted was annoying Tyson, took a selfie with him and kept trying to talk to the 55-year-old fighter as he sat behind him.

