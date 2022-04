رابطة لاعبي التنس المحترفين تنتقد قرار منع مشاركة اللاعبين الروس في ويمبلدون

انتقدت رابطة لاعبي التنس المحترفين قرار اللجنة المنظمة لبطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) بمنع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في منافسات هذا العام؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: ”نعتقد أن القرار الأحادي الجانب الذي أصدرته اليوم الهيئة المنظمة لبطولة ويمبلدون والاتحاد البريطاني للتنس باستبعاد لاعبين من روسيا وبيلاروسيا هذا العام، غير عادل، ومن المحتمل أن يشكل سابقة ضارة للعبة“.

وأوضحت الرابطة: ”التمييز على أساس الجنسية يشكل أيضاً انتهاكاً لاتفاقيتنا مع الهيئة المنظمة لبطولة ويمبلدون، والتي تنص على أن دخول اللاعب يعتمد فقط على تصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين“.

وأضافت الرابطة: ”أي مسار عمل يتعلق بالرد على هذا القرار، سيتم تقييمه الآن بالتشاور مع مجلس الإدارة والمجالس الأعضاء“.

وأصبحت ويمبلدون، ثالث بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم، أول مسابقة تحظر لاعبين بسبب الحرب، حيث سمحت رياضة التنس حتى الآن للروس والبيلاروسيايين بالتنافس كمحايدين. كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد دعت الاتحادات الرياضية إلى وقف مشاركة الرياضيين من البلدين في المنافسات.

وكشف بيان صادر عن نادي عموم إنجلترا: ”في ظل ظروف مثل هذا العدوان العسكري غير المبرر وغير المسبوق، سيكون من غير المقبول أن يستفيد النظام الروسي من مشاركة لاعبين روس أو بيلاروسيايين في البطولات“.

وأضاف البيان: ”لذلك نعتزم، مع الأسف الشديد، رفض مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا في فعاليات البطولة لنسخة عام 2022“.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022.

— Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022