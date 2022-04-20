رابطة لاعبي التنس المحترفين تنتقد قرار منع مشاركة اللاعبين الروس في ويمبلدون

انتقدت رابطة لاعبي التنس المحترفين قرار اللجنة المنظمة لبطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) بمنع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في منافسات هذا العام؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: ”نعتقد أن القرار الأحادي الجانب الذي أصدرته اليوم الهيئة المنظمة لبطولة ويمبلدون والاتحاد البريطاني للتنس باستبعاد لاعبين من روسيا وبيلاروسيا هذا العام، غير عادل، ومن المحتمل أن يشكل سابقة ضارة للعبة“.

ميدفيديف أبرز المتضررين.. منع لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في بطولة ويمبلدون https://t.co/DgROV1wv6Y pic.twitter.com/5VcMQfstMB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

وأوضحت الرابطة: ”التمييز على أساس الجنسية يشكل أيضاً انتهاكاً لاتفاقيتنا مع الهيئة المنظمة لبطولة ويمبلدون، والتي تنص على أن دخول اللاعب يعتمد فقط على تصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين“.

وأضافت الرابطة: ”أي مسار عمل يتعلق بالرد على هذا القرار، سيتم تقييمه الآن بالتشاور مع مجلس الإدارة والمجالس الأعضاء“.

وأصبحت ويمبلدون، ثالث بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم، أول مسابقة تحظر لاعبين بسبب الحرب، حيث سمحت رياضة التنس حتى الآن للروس والبيلاروسيايين بالتنافس كمحايدين. كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد دعت الاتحادات الرياضية إلى وقف مشاركة الرياضيين من البلدين في المنافسات.

وكشف بيان صادر عن نادي عموم إنجلترا: ”في ظل ظروف مثل هذا العدوان العسكري غير المبرر وغير المسبوق، سيكون من غير المقبول أن يستفيد النظام الروسي من مشاركة لاعبين روس أو بيلاروسيايين في البطولات“.

وأضاف البيان: ”لذلك نعتزم، مع الأسف الشديد، رفض مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا في فعاليات البطولة لنسخة عام 2022“.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022. — Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022

وبناء على ذلك، سيكون الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالمياً، والبيلاروسياية فيكتوريا أزارينكا، الفائزة بلقبين في بطولات غراند سلام، ضمن أبرز الغائبين عن المشاركة في البطولة هذا العام.

ومن المقرر أن تقام البطولة، التي تجرى على الملاعب العشبية، في الفترة من 27 يونيو حتى 10 يوليو المقبلين.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله: ”مرة أخرى، أصبح الرياضيون رهائن لبعض التحيز والتآمر السياسي والأعمال العدائية ضد بلدنا. هذا غير مقبول“.

وأكد الاتحاد البريطاني للتنس أيضاً فرض حظر على مشاركة لاعبين ولاعبات من روسيا وبيلاروسيا في المسابقات التي ينظمها هذا العام، ما يعني حرمانهم من المشاركة في بطولات كوينز ونوتنغهام وبرمنغهام وإيستبورن.

وقال إيان هيويت، رئيس نادي عموم إنجلترا: ”نحن ندرك أن هذا أمر صعب على الأفراد المتضررين، ومن المحزن أنهم سيعانون بسبب تصرفات قادة النظام الروسي“.

وتابع: ”إذا تغيرت الظروف المادية من الآن حتى يونيو القادم، فسننظر في الأمر ونرد وفقاً لذلك».

وأعربت رابطة لاعبي التنس المحترفين عن إدانتها البالغة لـ“الغزو الروسي المستهجن لأوكرانيا“، مشيرةً إلى أنه سوف يتم السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيايين بالاستمرار في التنافس في فعاليات الرابطة تحت علم محايد.