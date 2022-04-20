ميدفيديف أبرز المتضررين.. منع لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في بطولة ويمبلدون

قال نادي عموم إنجلترا منظم بطولة ويمبلدون للتنس في بيان اليوم الأربعاء إن لاعبي روسيا وروسيا البيضاء لن يسمح لهم بالمشاركة في بطولة العام الحالي بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال إيان هيويت رئيس نادي عموم إنجلترا ”ندرك أن هذا صعب على الأفراد المتضررين، ومن المحزن أنهم سيعانون بسبب أفعال قادة النظام الروسي“.

أبرز المتضررين

وحظر مشاركة اللاعبين الروس قد يحرم دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا وأندريه روبليف المصنف الثامن من المنافسة في قرعة الرجال. وتحتل أنستاسيا بافليوتشنكوفا المركز 15 في تصنيف السيدات.

وحظرت هيئات التنس روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في مسابقات الفرق الدولية بعد الغزو. وسمحت للاعبين بالمشاركة بشكل فردي في بطولات المحترفين لكن ليس تحت اسم أو علم بلديهما.

وقال شاميل تاربيشيف رئيس الاتحاد الروسي للتنس لصحيفة سبورت إكسبريس الروسية إنه لا يوجد شيء يمكنه القيام به.

وأضاف: ”أعتقد أن هذا القرار خاطيء لكن لا يوجد شيء يمكننا تغييره. الاتحاد الروسي للعبة فعل كل ما بوسعه بالفعل. لا أريد التحدث عن هذا، لكن يمكن القول إن القرار ضد اللاعبين. نعمل على الوضع الحالي، هذا كل ما يمكنني قوله“.

ولم تمنع ويمبلدون مشاركة لاعبين من دول معينة منذ الحرب العالمية الثانية، عندما تم حرمان لاعبين من ألمانيا واليابان من المشاركة في البطولة.

وقال وزير الرياضة البريطاني نايجل هادلستون الشهر الماضي إنه لن يشعر بالراحة بمشاهدة ”أي لاعب روسي يرفع علم بلاده أو يفوز ببطولة ويمبلدون في لندن“.