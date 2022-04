تقرير: سيتم منع اللاعبين الروس من المشاركة في ويمبلدون للتنس

ذكر موقع سبورتيكو الرياضي، يوم الثلاثاء، أنه لن يتم السماح للاعبين الروس بالمنافسة في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال نادي عموم إنجلترا الذي ينظم البطولة المقامة على الملاعب العشبية إنه يجري محادثات مع الحكومة البريطانية بشأن مشاركة لاعبين من روسيا وروسيا البيضاء.

وقال المنظمون إنهم يعتزمون الإعلان عن قرار في منتصف مايو أيار قبل الموعد النهائي للمشاركة في البطولة التي ستقام في الفترة من 27 يونيو حزيران إلى 10 يوليو تموز.

ولم يرد نادي عموم إنجلترا على الفور على طلب للتعليق.

وحظر مشاركة اللاعبين الروس قد يحرم دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا وأندريه روبليف المصنف الثامن من المنافسة في قرعة الرجال. وتحتل أنستاسيا بافليوتشنكوفا المركز الـ 15 في تصنيف السيدات.

وذكر التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم حظر لاعبين من روسيا البيضاء التي تعد منطقة انطلاق رئيسية للغزو الذي تصفه روسيا بأنه ”عملية خاصة“.

وحظرت الجهات المشرفة على لعبة التنس روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في مسابقات الفرق الدولية بعد الغزو. ويتم السماح للاعبين بالمشاركة بشكل فردي في بطولات المحترفين لكن ليس تحت اسم أو علم بلديهما.

وقال وزير الرياضة البريطاني نايجل هادلستون الشهر الماضي إنه لن يشعر بالراحة بمشاهدة ”أي لاعب روسي يرفع علم بلاده أو يفوز ببطولة ويمبلدون في لندن“.

NEWS: Russian tennis players will be barred from competing at Wimbledon in June, a decision that will prevent current world No. 2 @DaniilMedwed from playing in the season’s third Grand Slam.https://t.co/fkcOfMXkHg

— Sportico (@Sportico) April 19, 2022