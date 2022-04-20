تقرير: سيتم منع اللاعبين الروس من المشاركة في ويمبلدون للتنس

ذكر موقع سبورتيكو الرياضي، يوم الثلاثاء، أنه لن يتم السماح للاعبين الروس بالمنافسة في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال نادي عموم إنجلترا الذي ينظم البطولة المقامة على الملاعب العشبية إنه يجري محادثات مع الحكومة البريطانية بشأن مشاركة لاعبين من روسيا وروسيا البيضاء.

وقال المنظمون إنهم يعتزمون الإعلان عن قرار في منتصف مايو أيار قبل الموعد النهائي للمشاركة في البطولة التي ستقام في الفترة من 27 يونيو حزيران إلى 10 يوليو تموز.

ولم يرد نادي عموم إنجلترا على الفور على طلب للتعليق.

وحظر مشاركة اللاعبين الروس قد يحرم دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا وأندريه روبليف المصنف الثامن من المنافسة في قرعة الرجال. وتحتل أنستاسيا بافليوتشنكوفا المركز الـ 15 في تصنيف السيدات.

وذكر التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم حظر لاعبين من روسيا البيضاء التي تعد منطقة انطلاق رئيسية للغزو الذي تصفه روسيا بأنه ”عملية خاصة“.

وحظرت الجهات المشرفة على لعبة التنس روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في مسابقات الفرق الدولية بعد الغزو. ويتم السماح للاعبين بالمشاركة بشكل فردي في بطولات المحترفين لكن ليس تحت اسم أو علم بلديهما.

وقال وزير الرياضة البريطاني نايجل هادلستون الشهر الماضي إنه لن يشعر بالراحة بمشاهدة ”أي لاعب روسي يرفع علم بلاده أو يفوز ببطولة ويمبلدون في لندن“.

NEWS: Russian tennis players will be barred from competing at Wimbledon in June, a decision that will prevent current world No. 2 @DaniilMedwed from playing in the season’s third Grand Slam.https://t.co/fkcOfMXkHg — Sportico (@Sportico) April 19, 2022

ولا تعد رياضة التنس هي الأولى التي تفرض عقوبات على اللاعبين الروس، فقد سبقها لعبة كرة القدم، من خلال استبعاد مشاركة المنتخب الروسي في تصفيات بطولة كأس العالم 2022.

وقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم احتجاجه للمحكمة الرياضية الدولية، ”كاس“ لكنها قالت بعد ذلك إنها قد سحبت الاحتجاج.

وكان المنتخب الروسي تأهل لملاقاة المنتخب البولندي، ضمن المباريات الإقصائية في التصفيات الأوروبية، لكن بولندا التقت لاحقا السويد إثر استبعاد روسيا، وتأهلت للنهائيات بعد الفوز بهدفين.

وسوف تستمر روسيا على الرغم من قرار سحب الاحتجاج، في الاعتراض على العقوبات التي تفرضها الكيانات الرياضية الدولية عليها.

ويشمل ذلك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ”اليويفا“، على الأندية الروسية المشاركة في البطولات الأوروبية المختلفة، مثل سبارتاك موسكو، الذي استبعد من بطولة الدوري الأوروبي.

وحظر الاتحاد الأوروبي أيضا الفريق الروسي للفتيات، من المنافسة في بطولة يورو 2022، التي تستضيفها إنجلترا الصيف الجاري، وذلك بعدما رفضت عدة دول ملاقاة المنتخب الروسي، أو التنافس معه.