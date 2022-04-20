مشجع صغير للنصر يغرز العلم في ملعب كرة السلة بعد الفوز على الهلال (فيديو)

في لقطة طريفة، قام مشجع صغير لنادي النصر السعودي بغرز علم ناديه في ملعب كرة السلة، بعد اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على طريقة علي البليهي، مدافع ”الزعيم“، في صدام الفريقين ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي الفيديو المتداول قام المشجع النصراوي الصغير بحمل علم ناديه، والذهاب لمنتصف ملعب السلة ليغرز العلم، على طريقة البليهي، وسط تشجيع من حوله.

مشجع نصراوي يغرز العلم بعد الفوز على #الهلال والتتويج باللقب 😂💛 pic.twitter.com/JNtUsqbW2x — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) April 19, 2022

وكان فريق السلة بنادي النصر السعودي قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الهلال، في ختام بطولة المربع الذهبي، التي حسمها ”العالمي“ لصالحه، في الجولة الماضية.

وتمكن النصر من قلب تأخره في الشوط الأول لفوز على الهلال (بطل الدوري والكأس) بنتيجة 82-68، في الصالة الخضراء في العاصمة الرياض.

وبدأ الهلال المباراة بقوة حيث أنهى الشوط الأول متقدما 42-37، لكن النصر قلب النتيجة وحسمها لصالحه لينهي البطولة بفوز معنوي.

وتصدر النصر البطولة بخمسة انتصارات على الهلال والاتحاد ذهابا وإيابا وأحد، مقابل خسارة وحيدة من الأخير.

وتذيل الهلال بطولة المربع الذهبي بفور وحيد على أحد و5 خسائر على يد النصر والاتحاد ذهابا وإيابا، وأحد ذهابا.

وقصة ”غرز“ علم الهلال في ملعب ”مرسول بارك“، تعود إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2021، عندما أقدم النجم علي البليهي على هذا التصرف، بعد تحقيق الفوز على النصر (2-1)، في إشارة إلى احتلال ملعب النصر، لتبدأ اشتباكات بالأيدي بينه وبين لاعب العالمي وقتها عبدالرزاق حمدالله، وحسين عبدالغني، المدير التنفيذي السابق للنصر.

وعقب تلك الأحداث، أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوى لكرة القدم، عدة قرارات بشأن الأحداث التى شهدتها مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي.

وتمثلت أبرز القرارات في إيقاف مدافع النصر علي لاجامي مباراتين مقبلتين بنفس البطولة وتغريمه 1000 دولار بسبب استخدامه اللعب العنيف ضد الهلال.

كما أعلنت اللجنة إيقاف حسين عبدالغني، المدير التنفيذي السابق للنصر 4 مباريات مقبلة وتغريمه 2000 دولار، بسبب سلوكه المشين بعد نهاية المباراة ضد الهلال.

وتم تغريم علي البليهي، مدافع الهلال، 5 آلاف دولار وذلك بسبب استفزازه للخصم بعد نهاية اللقاء، حيث قام بغرز علم فريقه في منتصف الملعب، ما أدى لاندلاع أزمة بين اللاعبين.

كما تم تغريم نادي الهلال 7500 دولار بسبب إساءات أفراده إلى سمعة اللعبة، بالإضافة إلى 14 ألف دولار أخرى بسبب سوء سلوك جماهيره.

واستقال حسين عبدالغني من منصبه في نادي النصر بعد العديد من الأزمات، التي كان أبرزها عقب ديربي الرياض في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الذي انتهى بفوز الهلال على النصر.