الملاكم البريطاني أمير خان يعلن سرقته تحت تهديد السلاح

قال الملاكم البريطاني أمير خان إنه ”تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح في العاصمة البريطانية، لكنه لم يصب بسوء هو وزوجته خلال ذلك“.

وكتب خان عبر موقع تويتر ”سرقوا قبل قليل ساعتي تحت تهديد السلاح في شرق لندن. في منطقة ليتون.

”عبرت الشارع مع فريال (مخدوم) ولحسن الحظ فإنها كانت تسير خلفي قليلا.

”ركض رجلان نحوي وطلب مني أحدهما ساعتي بينما صوب مسدسا إلى وجهي. المهم هو أننا لم نصب بسوء“.

— Amir Khan (@amirkingkhan) April 18, 2022