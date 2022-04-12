ديوكوفيتش: طاقتي نفدت بشكل كامل خلال الخسارة أمام دافيدوفيتش في "مونت كارلو"

قال نوفاك ديوكوفيتش إنه شعر أن طاقته نفدت قرب نهاية الخسارة أمام أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في الدور الثاني لبطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة، اليوم الثلاثاء، واعترف أن الهزيمة كانت محققة تقريبا مع الوصول إلى المجموعة الأخيرة.

وكان ديوكوفيتش يخوض مباراته الرابعة هذا الموسم، بعدما حُرم من الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني بسبب عدم تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19، وخسر اللاعب الصربي إرساله تسع مرات وارتكب 51 خطأ سهلا خلال الخسارة 6-3 و6-7 و6-1 أمام منافسه الإسباني.

وقال ديوكوفيتش، الذي توج مرتين باللقب في موناكو، للصحفيين ”أنا محبط. لا أحد يحب الخسارة، نحن رياضيون محترفون وهذا ما نفعله، نذهب إلى الملعب من أجل التنافس ومحاولة الفوز أمام بعضنا بعضا“.

وأضاف: ”لم أحب حالتي البدنية في المجموعة الثالثة. لقد نفدت طاقتي بشكل كامل، لم تكن بوسعي مواصلة تبادل الكرات معه، إذا لم يكن بوسعك تبادل الكرات والشعور بامتلاك طاقة في قدمك خلال اللعب على الأراضي الرملية، تصبح المهمة مستحيلة“.

وتابع: ”لذا لم أحب الشعور الذي جاءني في المجموعة الثالثة، لكني سأبحث مع فريق عملي عن أسباب ذلك، وسنعود إلى التخطيط على أمل أن أكون في حالة أفضل الأسبوع المقبل في بلغراد“.

وأكد اللاعب الصربي أنه سيحاول رفع مستواه قبل بدء رحلة الدفاع عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.

وقال ديوكوفيتش: ”هذا الهدف الأكبر في موسم البطولات على الأراضي الرملية.. على مدار الزمن كان هذا هو الحال فلم ألعب بشكل جيد في البطولات الأولى في الموسم على الأراضي الرملية، لكن حسنا… يجب أن أتقبل هذه الخسارة وسأواصل العمل“.