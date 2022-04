لوكلير سائق فيراري يفوز بجائزة أستراليا الكبرى

توج شارل لوكلير، سائق فيراري القادم من موناكو، بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى الحلقة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة ألبرت بارك في ملبورن، اليوم الأحد، بعد انطلاقه من المركز الأول، بينما لم يكمل الهولندي ماكس فرستابن حامل لقب البطولة السباق بسبب عطل فني في سيارته رد بول.

واحتل المكسيكي المخضرم سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز الثاني تلاه البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.

وكان لوكلير أسرع زمن يوم السبت في التجارب الرسمية لجائزة أستراليا الكبرى.

