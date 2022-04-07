فولكسفاغن وبورشه وأودي منفتحة على دخول فورمولا 1

قال متحدث باسم فولكسفاغن، اليوم الخميس، إن شركة السيارات الألمانية وعلامتيها بورشه وأودي منفتحة على دخول فورمولا 1 بعد أشهر من التكهنات بأن العلامتين التجاريتين تجريان مفاوضات لعقد شراكات لدخول أرفع مسابقة دولية للسيارات.

ولم تكشف الشركة الألمانية، التي لم تشارك سابقا في فورمولا 1 لكنها عملت مع رد بول في بطولة العالم للراليات، عن الكيفية التي ترغب بها في دخول هذه الرياضة.

وقال المتحدث إن العلامتين التجاريتين ستقدمان مزيدا من المعلومات حول التفاصيل في وقت لاحق.

ولم يتسنّ على الفور الوصول لمتحدث باسم فورمولا 1 للتعليق.

وقال مصدر لـ“رويترز“ الأسبوع الماضي إن أودي مستعدة لتقديم نحو 500 مليون يورو (556.30 مليون دولار) لشركة مكلارين البريطانية للسيارات الرياضية الفاخرة لدخول عالم فورمولا 1 بينما تعتزم بورشه عقد شراكة طويلة الأمد مع فريق رد بول.

وقال زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين وقتها إن فريق فورمولا 1 ”بالتأكيد ليس للبيع“ ولا يبحث عن شركاء آخرين لكن محادثات ”أولية“ جرت مع فولكسفاغن.