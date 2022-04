نتائج ريسلمانيا 38: رومان رينز يصعق بروك ليسنر ويحقق لقبي اليونيفرسال وWWE (فيديو)

شهد اليوم الثاني لعرض ”ريسلمانيا 38″، الذي أقيم فجر يوم الاثنين، إثارة قوية فاقت ما شهده اليوم الأول لأقوى وأهم العروض على الإطلاق في عالم مصارعة المحترفين WWE.

وافتتح العرض بموسيقى ”تريبل إتش“ الشهيرة إذ دخل إلى الحلبة. ممسكا بحذاء المصارعة الخاص به وميكروفون، ثم وضعهما وسط الحلبة. مؤكد أنه جاء ليقول للجميع شكرًا، ولكي يظهر حبه للجميع بأفضل طريقة ممكنة، قبل أن يترك حذاءه في منتصف الحلبة ويذهب لتحية عائلته في الصف الأول معلنا نهاية مسيرته في عالم مصارعة المحترفين بسبب مشاكل صحية.

بطولة زوجي الرو

تمكن فريق راندي أورتن وريدل بهزيمة فريق ذا ستريت بروفيتس وفريق ألفا أكاديمي

ونجح راندي أورتن من حسم المواجهة لصالح فريقه الذي حافظ على اللقب، واحتفل فريق ذا ستريت بروفيتس معهم وسط الحلبة.

وفي النزال الثاني، نجح بوبي لاشلي في إسقاط غريمه أموس، وعانى لاشلي كثيراً من ضربات أوموس القوية في البداية، لكنه تمكن من الصمود في نهاية المطاف ونجح بتوجيه ضربة قوية كانت كفيلة بإنهاء النزال لصالحه.

وفي النزال الثالث، تمكن جوني نوكسفيل من هزيمة سامي زين، بعد حصوله على مساعدة من عدة أشخاص أبرزهم هورنسواجل، وبفضل استخدامه للعديد من الأدوات العنيفة على الحلبة أنهى النزال لصالحه بتثبيت سامي زين.

النزال الرابع

في بطولة زوجي سيدات سماكداون، نجح فريق ساشا بانكس ونايومي بهزيمة فريق ريا ريبلي وليف مورغان وفريق نتاليا وشاينا بازلر وفريق زيلينا فيغا وكارميلا.

وانتزعت ساشا بانكس الفوز لفريقها وأصبحت بطلة زوجي سيدات سماكداون الجديدة مع شريكتها نايومي.

النزال الخامس: إيدج يهزم أي جي ستايلز

حسم النجم إيدج كوبلاند المواجهة عندما استغل ارتقاء أي جي ستايلز بالهواء لتنفيذ ضربة قوية لكنه حول الأمر لصالحه بضربة أخرى منحته الفوز.

وفي النزال السادس، نجح فريق شيمس ريدج هولاند بهزية فريق كوفي كينغستون وأكزافيير وودز.

كما فاز فينس مكمان على بات مكافي.

نزال توحيد اللقبين

وفي ختام الليلة، لنزال توحيد اللقبين، واجه بطل اليونيفرسال رومان رينز نظيره بطل WWE بروك ليسنر في مباراة نارية.

وحسم رومان رينز المواجهة لصالحه وتمكن من توحيد اللقبين، حيث استغل سقوط الحكم وقام بتوجيه ضربة قوية لبروك ليسنر قبل أن يتبعها بضربة من الحزام على رأسه، واختتم الأمر بضربة أخرى قوية وقام بتثبيته لحظة استعادة الحكم لوعيه، واحتفل رينز برفع الحزامين عاليًا أثناء مغادرته للملعب برفقة مدير أعماله بول هيمان.

The Tribal Chief @WWERomanReigns has finally defeated @BrockLesnar on The Grandest Stage of Them All to become the Undisputed WWE Universal Champion. @HeymanHustle pic.twitter.com/9iR1O0ngc3

The Biggest #WrestleMania Match of All-Time between @BrockLesnar and @WWERomanReigns was action-packed with @HeymanHustle even getting in on the action!#BrockVsRoman pic.twitter.com/HZFmoDHQI1

— WWE (@WWE) April 4, 2022