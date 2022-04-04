تريبل إتش يودع حلبات المصارعة بحركته الشهيرة (فيديو)

أنهى نجم المصارعة الأمريكي بول مايكل ليفيسك، المشهور باسم ”تريبل إتش“ مسيرته رسميا في عالم مصارعة المحترفين WWE، مساء الأحد، خلال بداية عرض اليوم الثاني من ”ريسلمانيا 38“.

وشهد العرض عودة تريبل إتش للحلبة لتوديع جمهوره ونال تصفيقا حارا من الحاضرين.

وقام تريبل إتش بتوجيه كلمة في بداية العرض للجمهور، قائلا ”جئت هنا لأقول شكرا لكم وأظهر لكم مدى حبي بأفضل طريقة أعرفها، أهلا بكم في ريسلمانيا“.

أسطورة WWE تريبل إتش يلقي كلمة الوداع بعد مسيرة أسطورية في الحلبة ويفتتح عرض ريسلمانيا 38@TripleH #WrestleMania pic.twitter.com/GHskztmxNh — WWE MENA (@WWEmena) April 4, 2022

وبعد انتهائه من كلمته قام تريبل إتش بعمل حركته الشهيرة أمام الجمهور بضخ المشروب من فمه، ثم ترك حذاءه على الحلبة وخرج منها في رسالة بأن مسيرته داخل الحلبة قد انتهت بشكل رسمي.

وكان تريبل إتش أعلن اعتزاله عالم المصارعة بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالبطولات والألقاب والإنجازات على مدار نحو 30 عاما، منها بطل العالم في المصارعة 14 مرة، ويعد واحدا من أشهر النجوم في تاريخ WWE .

وأجرى تريبل إتش، صاحب الـ52 عامًا، عملية جراحية ناجحة الأسبوع الماضي في مستشفى ييل نيو هافن، بعد إصابته بنوبة قلبية.

وأشار تريبل إتش، في لقاء مصور، إلى أن حالته الصحية هي التي تمنعه من استكمال مسيرته الناجحة في حلبات المصارعة، قائلا ”لن أصارع مرة أخرى، لدي جهاز إزالة رجفان القلب في صدري“.

وبدأ تريبل إتش، التدرب على المصارعة خلال عام 1990، وانطلقت مسيرته المهنية عام 1992 مع الاتحاد الدولي للمصارعة ”IWF“ تحت اسم مستعار هو ”تيرا رايزينغ“، ثم بعد ذلك انضم إلى اتحاد بطولة العالم للمصارعة ”WCW“ بين عامي 1994 و1995، وحينها تمت هيكلة صورته الترويجية باعتباره أرستقراطيا كنديا فرنسيا.

وفي عام 1995 وقع تريبل إتش، عقدا مع اتحاد المصارعة العالمي ”WWF“ الذي أصبح الآن WWE، وتحول اسمه إلى هانتر هيرست هيلمسلي، ولاحقا تريبل إتش.