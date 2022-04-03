نتائج ريسلمانيا 38: ستيف أوستن يهزم أوينز في نزال بلا قوانين.. وشارلوت فلير تصعق روندا روزي (فيديو)

شهدت الليلة الأولى من عرض ”ريسلمانيا 38″، الذي يعد من أضخم عروض المصارعة الشهرية التي تقام في اتحاد مصارعة المحترفين ”WWE“، والذي أقيم مساء السبت، نزالات قوية.

المواجهة الأولى: ذا أوسوس يتغلبان على شينسكي ناكامورا وريك بوجز

في انطلاقة قوية للحدث، نجح ذا أوسوس في الدفاع عن لقب سماكداون للتاج تيم بعد تغلبهما على شينسكي ناكامورا وريك بوجز في افتتاح عرض ريسلمانيا.

المواجهة الثانية: درو ماكنتاير يتغلب على هابي كوربن

النجم دور ماكنتير أظهر قوة كبيرة بعد أن تلقى عدة ضربات قوية إلا أنه استطاع الفوز بهذه المواجهة، بعدما أفلت من التثبيت بعد ضربة كوربن القاضية ليسدد ركلة كلايمور قاضية ويحسم الفوز.

المواجهة الثالثة: ذا ميز ولوجان بول يتغلبان على راي ودومينيك ميستيريو

شهدت المواجهة الثالثة في عرض ”ريسلمانيا 38“ نزالا ناريا بين الفريقين، ولكن استطاع النجم لوجان بول اقتناص الفوز لفريقهما، ولكن عقب النزال باغت ذا ميز زميله لوجان بول بضربة قوية وسط ذهول الجميع وعلى رأسهم بول نفسه.

لقب راو للسيدات: بيانكا بلير تفوز على بيكي لينش

اقتنصت النجمة بيانكا بلير الفوز واستعادت اللقب من بيكي لينش التي فازت به في مهرجان ”سمر سلام 2021″، إذ أظهرت بيانكا بلير مدى قوتها الكبيرة بعد أن تلقت عددا كبيرا من الهجمات العنيفة من قبل لينش، ولكنها استطاعت في النهاية الفوز عليها في ريسلمانيا لتنتزع لقب راو للسيدات.

المواجهة الخامسة: كودي رودز يهزم سيث رولينز

بعد غياب 6 سنوات، عاد كودي رودز إلى حلبات WWE ليخطف الأضواء من رولينز ويتغلب عليه في أبرز مفاجآت الليلة الأولى من ريسلمانيا 38.

لقب سماكداون للسيدات: شارلوت فلير تتغلب على روندا روزي

تمكنت شارلوت فلير من الحفاظ على لقبها بعد تغلبها على روندا روزي، حيث كان الحكم فاقدا للوعي ولم يشاهد ما يحدث، وإثر هذا استغلت شارلوت فلير هذا الوضع وقامت بتثبيت النجمة روندا روزي والفوز عليها.

المواجهة السابعة: ستيف أوستن يهزم كيفين أوينز في نزال بلا قوانين

استطاع ستيف أوستن تقديم أداء قوي بالفوز على أوينز، وبعد انتهاء المواجهة قام أوستن بعدة ضربات قاضية على أوينز بسبب سخريته من الجماهير وبعد ذلك احتفل أوستن مع الجماهير، وقام أيضا بالهجوم على المذيع كما يفعل في عروضه.