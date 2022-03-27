الهولندي ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1

تجاوز ماكس فرستابن بطل العالم منافسه شارل لوكلير سائق فيراري قبل أربع لفات من النهاية وصمد في صراع حبس الأنفاس ليحقق فوزه الأول هذا الموسم إذ انتصر بسباق جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وعبر السائق الهولندي، الذي انطلق من المركز الرابع، خط النهاية متقدما بنصف ثانية على لوكلير الذي حافظ على صدارة بطولة السائقين بعد قيادته فيراري للمركزين الأول والثاني في البحرين الأسبوع الماضي.

وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث.

وأبلغ كريستيان هورنر رئيس رد بول سائقه الهولندي عبر دائرة الاتصال ”كانت نهاية متقاربة للغاية، هذا لا يصدق، أحسنت يا ماكس، عمل رائع“.

وهذا هو الفوز 21 في مسيرة فرستابن في فورمولا 1 وحصل على أولى نقاطه هذا الموسم بعد انسحاب ثنائي رد بول من البحرين.

واكتفى سيرجيو بيريز سائق رد بول بالمركز الرابع بعدما انطلق من مركز أول المنطلقين لكن تسرع الفريق في إخضاعه لوقفة الصيانة مع دخول سيارة الأمان أضاع عليه المقدمة.

واحتل جورج راسل المركز الخامس مع مرسيدس المتعثر متقدما على إستيبان أوكون سائق ألبين الذي تفوق بفارق 0.1 ثانية على لاندو نوريس سائق مكلارين.

وحصد لويس هاميلتون، الفائز بالنسخة الأولى من سباق السعودية في الموسم الماضي، النقطة الأخيرة في السباق باحتلاله المركز العاشر بعدما انطلق من المركز 15.