نقل ميك شوماخر إلى المستشفى للخضوع لفحوصات بعد حادث في جائزة السعودية (فيديو)

نُقل ميك شوماخر إلى المستشفى كإجراء احترازي للخضوع لفحوصات بعد تعرضه لحادث كبير خرج منه بدون إصابات، في التجارب التأهيلية بجائزة السعودية الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم السبت.

وقال فريق هاس إن السائق البالغ عمره 23 عاما، وهو نجل مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات، كان واعيا بعد الحادث وتحدث إلى والدته كورينا.

ونُقل السائق الألماني إلى المركز الطبي بعد خروجه من السيارة مع تناثر الحطام على أرض الحلبة، ثم بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في جدة.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات إن الكشف في المركز الطبي أكد عدم وجود كسور.

Red Flag 🚩 Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/12lBHlXRex — TSN (@TSN_Sports) March 26, 2022

وأبلغ جونتر شتاينر، رئيس هاس، شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية: ”لم يتعرض لإصابات كما شاهدتم، لقد أرادوا إخضاعه لفحوصات لكن لا توجد إصابات“.

ورجحت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن الحادث وقع على سرعة 274 كيلومترا في الساعة عند اصطدام سيارة شوماخر بالحائط الأسمنتي في المنعطف العاشر.

وتعد حلبة الشوارع في جدة واحدة من أسرع الحلبات في جدول البطولة.

وبدا أن شوماخر فقد السيطرة على السيارة عند صعوده على المطبات البلاستيكية.

The state of Mick Schumacher's car… So glad to hear he's physically in a good condition 🙏 pic.twitter.com/A2POfyZJGk — ESPN F1 (@ESPNF1) March 26, 2022

وقال شتاينر: ”ربما كان يضغط بشدة، لو ارتكبت أي خطأ هنا فلا توجد مناطق للهروب وليس أمامك سوى الحائط“.

وكان الحادث هو الثاني في التجارب التأهيلية التي كانت توقفت بعد حادث الكندي نيكولاس لطيفي سائق وليامز، وألقى شتاينر بشكوك بشأن إمكانية مشاركة شوماخر في السباق.

وأضاف: ”نحن بحاجة لمعرفة نتائج الفحوصات لتقييم حالته، ورؤية السيارة ثم سنقرر في الغد. في بعض الأحيان ربما من الأفضل عدم بدء السباق لكني لست متأكدا بعد، لا أريد الإشارة إلى أنه ربما لن يبدأ السباق.

”سنفكر في كل شيء من أجل الغد. نحن بحاجة لرؤية السيارة وأيضا موقفنا فيما يتعلق بتغيير بعض المكونات“.

وتابع: ”السيارة بحاجة لفحص كامل، لكن بعد حادث مثل هذا ربما تكون بحاجة لصناعة سيارة جديدة تماما“.