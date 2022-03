نقل ميك شوماخر إلى المستشفى للخضوع لفحوصات بعد حادث في جائزة السعودية (فيديو)

نُقل ميك شوماخر إلى المستشفى كإجراء احترازي للخضوع لفحوصات بعد تعرضه لحادث كبير خرج منه بدون إصابات، في التجارب التأهيلية بجائزة السعودية الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم السبت.

وقال فريق هاس إن السائق البالغ عمره 23 عاما، وهو نجل مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات، كان واعيا بعد الحادث وتحدث إلى والدته كورينا.

ونُقل السائق الألماني إلى المركز الطبي بعد خروجه من السيارة مع تناثر الحطام على أرض الحلبة، ثم بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في جدة.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات إن الكشف في المركز الطبي أكد عدم وجود كسور.

Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/12lBHlXRex

وأبلغ جونتر شتاينر، رئيس هاس، شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية: ”لم يتعرض لإصابات كما شاهدتم، لقد أرادوا إخضاعه لفحوصات لكن لا توجد إصابات“.

ورجحت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن الحادث وقع على سرعة 274 كيلومترا في الساعة عند اصطدام سيارة شوماخر بالحائط الأسمنتي في المنعطف العاشر.

وتعد حلبة الشوارع في جدة واحدة من أسرع الحلبات في جدول البطولة.

وبدا أن شوماخر فقد السيطرة على السيارة عند صعوده على المطبات البلاستيكية.

The state of Mick Schumacher's car…

So glad to hear he's physically in a good condition 🙏 pic.twitter.com/A2POfyZJGk

— ESPN F1 (@ESPNF1) March 26, 2022