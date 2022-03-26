بسبب مشكلة في القلب.. رسميًا.. تريبل إتش يعلن الاعتزال

أعلن المصارع بول مايكل ليفاسك المعروف باسم ”تريبل إتش“ اعتزاله المنافسة داخل المنافسات.

وبصفته بطل العالم 14 مرة، يعد ”تريبل إتش“ أحد أكثر النجوم شهرة في تاريخ منافسات WWE.

وخضع تريبل إتش، البالغ من العمر 52 عامًا، لعملية ناجحة، الأسبوع الماضي، في مستشفى

”ييل نيو هافن“ عقب تعرضه لأزمة قلبية، بسبب مشكلة في القلب.

وقال تريبل إتش خلال المقابلة: ”لن أصارع مرة أخرى أبدًا، لدي جهاز إزالة رجفان القلب في صدري“.

وبدأ تريبل إتش التدرب على المصارعة، العام 1990، وانطلقت مسيرته المهنية، العام 1992، مع الاتحاد الدولي للمصارعة ”IWF“ تحت اسم مستعار هو ”تيرا رايزينغ“.

ثم انضم لاتحاد بطولة العالم للمصارعة ”WCW“ بين عامي 1994 و1995، وفي 1995 وقّع ليفيسك عقدًا مع اتحاد المصارعة العالمي ”WWF“ الذي أصبح الآن WWE، وتحول اسمه إلى هانتر هيرست هيلمسلي، ولاحقًا تريبل إتش.

وفاز ”تريبل إتش“ بعدد من البطولات، أبرزها: بطولة ”إنتركونتيننتال“ 5 مرات، وبطل العالم للوزن الثقيل في مثلها، وبطل عرض ”رويال رامبل“ مرة واحدة.

وعانى ”تريبل إتش“ من مشاكل في القلب، واضطُر للخضوع لجراحة، في سبتمبر 2021.