رياضة

فرستابن يسعى لتجاوز إخفاق البحرين في سباق جدة للفورمولا 1
تاريخ النشر: 24 مارس 2022 17:37 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2022 17:50 GMT

فرستابن يسعى لتجاوز إخفاق البحرين في سباق جدة للفورمولا 1

فرستابن بدا في طريقه لإنهاء السباق الافتتاحي بالمركز الثاني بعد صراع شرس مع الفائز شارل لوكلير سائق فيراري، لكن آماله تبخرت بعد انسحابه قبل ثلاث لفات من النهاية ثم انسحاب زميله سيرجيو بيريز في اللفة الأخيرة.

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المصدر: رويترز

يدخل بطل العالم ماكس فرستابن سباق جائزة السعودية الكبرى، يوم الأحد؛ بهدف تجاوز انسحاب سائقي رد بول منذ أيام؛ ومن أجل إعادة بدء الدفاع عن لقبه بعد بداية محبطة للموسم في البحرين.

وبدا أن السائق الهولندي في طريقه لإنهاء السباق الافتتاحي بالمركز الثاني بعد صراع شرس مع الفائز شارل لوكلير سائق فيراري، لكن آماله تبخرت بعد انسحابه قبل ثلاث لفات من النهاية، ثم انسحاب زميله المكسيكي سيرجيو بيريز في اللفة الأخيرة.

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وأشار رد بول إلى حدوث مشكلة بنظام الوقود دون الكشف عن تفاصيل الإخفاق المزدوج لسائقي الفريق في إنهاء سباق لأول مرة منذ جائزة النمسا الكبرى على أرضه في افتتاح موسم 2020.

وقال فرستابن (24 عاما): ”نتيجة الأسبوع الماضي كانت قاسية على الجميع. نفوز ونخسر كفريق وسنعود أقوى هذا الأسبوع“.

وأضاف: ”نافسنا في البحرين وكانت هناك نقاط إيجابية وأمامنا موسم طويل جدا“.

ويود فرستابن أيضا أن يمحو ذكريات سباق العام الماضي في حلبة شوارع جدة السريعة.

وتعرض السائق الهولندي لحادث في التجارب التأهيلية، وأنهى سباقا فوضويا خلف البريطاني لويس هاميلتون عقب تصادم مثير للجدل بينهما.

وعلى الأرجح، لن يتورط هاميلتون في صراع مشابه هذا العام، إذ يصارع مرسيدس، الذي هيمن في السنوات الماضية، التغييرات الشاملة بقواعد 2022.

واحتل مرسيدس المركز الثالث فقط في البحرين خلف فيراري ورد بول، واستفاد هاميلتون من انسحاب ثنائي رد بول ليحقق المركز الثالث.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس: ”كنا نعرف أن سيارتنا الجديدة دابليو 13 تتمتع بإمكانات، ونحتاج لمواصلة التعلم واكتشاف كيفية تحريرها وتعزيز فرصنا في حصد نقاط“.

ويسعى فيراري، العائد للمنافسة، لإثبات أن هيمنته على أول مركزين في السباق الافتتاحي، حين أنهى سلسلة من 45 سباقا دون فوز، ليست ضربة حظ.

وقال ماتيو بينوتو رئيس فيراري في البحرين: ”لا يجب أن ننسى أن رد بول يبقى المرشح. الصورة قد تختلف تماما في جدة في غضون أسبوع“.

bahrain-grand-prix

وتمتد الحلبة المطلة على البحر الأحمر بمنطقة الكورنيش 6.1 كيلومتر وتضم مسارات سريعة تنتهي بمنعطفات لا يمكن رؤية ما قد يعيق السائق فيها، وتتطلب سرعة كبيرة عند الخروج منها عند شاطئ المدينة.

وأجرى المنظمون تغييرات لمنح السائقين مجالا أفضل للرؤية بعد مخاوف أمنية في العام الماضي.

وسيكون سباق الأحد مهما لفريق أستون مارتن البريطاني الذي ترعاه شركة أرامكو السعودية للطاقة.

وغاب سائق الفريق سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات عن السباق الأول في البحرين لإصابته بكوفيد-19، وتبقى الشكوك حول مشاركته في السعودية.

وعوض السائق الألماني مواطنه نيكو هولكنبرغ في البحرين، ولم تتحول نتيجة فحصه إلى سلبية للسفر إلى السعودية. وسيتخذ الفريق قرارا بشأن اختيارات سائقيه يوم الجمعة.

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