تشهدها النسخة الـ26.. 5 أشياء تحدث للمرة الأولى من "كأس دبي العالمي"

ينتظر عشاق سباقات الخيول حول العالم انطلاق الحدث الأبرز ”كأس دبي العالمي“، في نسخته الـ26 على مضمار ميدان في دبي، يوم السبت المقبل.

وأجريت مراسم القرعة، مساء الثلاثاء، ليتم الإعلان رسميا عن انطلاقة الحدث الكبير الذي يعد الأغلى في العالم بجوائز تصل قيمتها إلى 30.5 مليون دولار.

وبحسب ”وام“ فإن الحدث الذي سيشهد مشاركة 131 جوادا يمثلون 13 دولة، من قارات العالم الست من ضمنها 78 خيلاً قادمة من خارج الإمارات، لمنافسة 53 من أقوى الخيول الموجودة بها، سيشهد أمورا تحدث للمرة الأولى.

كؤوس الأشواط التسع في كأس دبي العالمي تتلألأ وتترقب الفائزين بها في أمسية السبت المقبل بمضمار ميدان "الأفخم" في العالم. #كأس_دبي_العالمي#وام_رياضة pic.twitter.com/hTYrY0wAfH — وام الرياضية (@sports_wam) March 23, 2022

30.5 مليون دولار

وستكون جوائز النسخة الحالية من كأس دبي العالمي هي الكبرى بعد توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع قيمة الجوائز إلى 30.5 مليون دولار.

مزاد ”بريز أب“

وللمرة الأولى وضمن النسخة الحالية يقام مزاد ”بريز أب“ والذي تم تخصيصه للخيول بعمر عامين، حيث يشارك فيه 69 خيلا من أبرز السلالات ليكون نواة لعدد كبير من الخيول.

مراسم قرعة #كأس_دبي_العالمي 2022 تضع الحصان المرشح "لايف إز جود" الأمريكي في البوابة رقم 1.#وام_رياضة pic.twitter.com/BJzcddEP8T — وام الرياضية (@sports_wam) March 22, 2022

قرعة خارج مضمار ميدان

وأقيمت للمرة الأولى قرعة كأس دبي العالمي خارج مضمار ميدان، في دار أوبرا دبي، حيث شهدت قرعة الشوط الرئيس للحدث، بجانب 4 أشواط للسباق.

عودة الجماهير

وتحمل النسخة الحالية من الكأس رسالة عودة الحياة إلى طبيعتها بتواجد الجماهير، وذلك للمرة الأولى منذ عامين، إذ أقيمت قرعة النسخة الماضية دون حضور جماهيري.. بينما ألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، لتأتي النسخة الحالية وتشهد تجمعا حافلا بين الملاك والمدربين للحديث حول الخيول المشاركة وتوقعاتهم للسباق، خلال الحفل.

مجسم برج خليفة

وللمرة الأولى أيضا تقام قرعة الشوط الرئيس من خلال ”مجسم لبرج خليفة“ يختاره المالك أو المدرب، لاختيار البوابة التي سينطلق منها حصانه المشارك، حيث كان يتم في السابق اختيار المالك أو المدرب للسحب بالطريقة الاعتيادية.

ويمثل الإمارات في الشوط الرئيس، نخبة من أبرز الخيول: ”ريال ورلد“ لغودلفين، كما تدفع إسطبلات غودلفين بالحصان ”ماجني كور“ والذي حقق المركز الثالث في كأس دبي العالمي 2021.