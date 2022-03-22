رياضة

الكشف عن مدة غياب نادال عن ملاعب التنس بعد إصابته بكسر إجهادي في أحد ضلوعه
تاريخ النشر: 22 مارس 2022 15:29 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2022 15:50 GMT

الكشف عن مدة غياب نادال عن ملاعب التنس بعد إصابته بكسر إجهادي في أحد ضلوعه

قال فريق رافائيل نادال، اليوم الثلاثاء، إن لاعب التنس الإسباني أصيب بكسر إجهادي في أحد ضلوعه وسيغيب لفترة تصل إلى ستة أسابيع. واشتكى نادال، الحاصل على 21 لقبا

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المصدر: رويترز وفريق التحرير - إرم نيوز

قال فريق رافائيل نادال، اليوم الثلاثاء، إن لاعب التنس الإسباني أصيب بكسر إجهادي في أحد ضلوعه وسيغيب لفترة تصل إلى ستة أسابيع.

واشتكى نادال، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، من آلام في الصدر خلال مشواره نحو نهائي بطولة إنديان ويلز في كاليفورنيا على مدار الأسبوع الماضي.

وقال نادال، البالغ 35 عاما، عبر حسابه في ”تويتر“ بعد فحوص طبية أجراها في إسبانيا إثر عودته من الولايات المتحدة: ”سأغيب بين أربعة وستة أسابيع عن الملاعب.. ليست أخبارا طيبة، ولم أتوقع ذلك“.

وخسر نادال بطولة إنديانا ويلز للتنس، بعدما تعرضه للهزيمة أمام تيلور فريتز، فجر الإثنين، في المباراة النهائية، بنتيجة 6-3 و7-6.

الهزيمة حرمت نادال من مواصلة انتصاراته الـ20 المتتالية، وجعلته يحصل على 600 نقطة فقط في التصنيف العالمي، مقابل 1000 نقطة حصل عليها منافسه الأمريكي.

وبعد ساعات قليلة من نهاية البطولة، صدر التصنيف الأسبوعي، والذي شهد عودة نادال إلى المركز الثالث، على حساب الألماني ألكسندر زفيريف.

وبعد حصوله على 600 نقطة، ارتفع رصيد نادال إلى  7115 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث بفارق 90 نقطة أمام اللاعب الألماني.

ويغيب نادال بذلك عن بداية موسم الدورات الترابية، حيث يتألق بشكل مميز، وذلك بعد بداية نارية حقق فيها 20 فوزا هذا الموسم وثلاثة ألقاب.

وتعطلت مسيرة نادال في منتصف العام الماضي؛ بسبب الإصابة في القدم بعد أن عانى في بداية العام الماضي من متاعب في الظهر.

وقال نادال عقب الخسارة الأخيرة: ”شعرت بالآلم بصراحة، شعرت بمشاكل في التنفس، لا أعرف ما إذا كانت إصابة في الضلوع، لا أعرف بعد، عندما أتنفس وعندما أتحرك يبدو كما لو أن هناك إبرة بداخلي توخزني.. شعرت بدوار بعض الشيء؛ لأن الأمر مؤلم“.

وأضاف النجم الإسباني المخضرم: ”إنه نوع من الآلم يحجمني كثيرا، الأمر لا يتعلق بالآلم فقط، لست في حالة جيدة؛ لأن الأمر يؤثر على تنفسي“.

وأعرب نادال عن حزنه لانتهاء مسيرة انتصاراته المتتالية قبل انطلاق موسم الملاعب الرملية، وهي المسيرة التي شهدت تتويجه بلقبي أستراليا المفتوحة وأكابولكو.

وأشار نادال: ”بصراحة أردت أن أجعل مسيرتي مثالية قبل موسم الملاعب الرملية، الأمر كان جميلا للغاية“.

وتابع: ”بصراحة أشعر بالحزن بسبب عدم قدرتي على المنافسة، من الصعب أن تعيش هذا الشعور، لكن في النهاية الأمر صعب للغاية، لكن في الرياضة لا يتعلق الأمر بالحديث عن الماضي، علينا أن نتحدث عن اليوم ، واليوم صعب بالنسبة لي“.

ونجح فريتز في الفوز بأول لقب له في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة رغم أنه خاض اللقاء وهو يعاني من مشكلة في الكاحل.

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