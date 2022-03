فريتز ينهي سلسلة انتصارات رافائيل نادال ويحرز لقب إنديان ويلز للتنس

شق تيلور فريتز طريقه وسط الألم ليضع حدًّا لمسيرة انتصارات رافائيل نادال في 20 مباراة متتالية بفوزه على اللاعب الإسباني 6-3 و7-6 في نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس مساء الأحد، ليصبح أول أمريكي يحرز اللقب منذ أندريه أجاسي قبل ما يزيد على 20 عاما.

ومنح فريتز جماهير بلاده ما جاءت لمشاهدته – أداء بطولي وفائز أمريكي – ليحرم نادال من لقبه الرابع هذا الموسم واللقب الـ37 في بطولات الأساتذة.

وقال فريتز، الذي كان يواجه صعوبات بسبب إصابة في الكاحل، بعد حصوله على ثاني لقب في مسيرته إنه كان يشك حتى في نزوله الملعب ولم يشعر من قبل بألم مماثل قبل مباراة.

