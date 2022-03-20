شارل لوكلير يفتتح حقبة فورمولا 1 الجديدة بمنح فيراري أول مركزين في البحرين (فيديو وصور)

افتتح شارل لوكلير الحقبة الجديدة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بالفوز في سباق جائزة البحرين الكبرى اليوم الأحد متفوقا على زميله كارلوس ساينز ليحقق الفريق الإيطالي المنتفض أول مركزين.

وعبر السائق القادم من موناكو خط النهاية متفوقا بفارق 5.5 ثانية على ساينز الذي تقدم للمركز الثاني بعد انسحاب ماكس فرستابن حامل اللقب قبل ثلاث لفات من النهاية.

ووقف الحظ بجانب لويس هاميلتون إذ منح فريقه مرسيدس المتعثر المركز الثالث أمام زميله جورج راسل بعد انسحاب ثنائي رد بول فرستابن وسيرجيو بيريز.

وهذا هو الفوز الثالث للوكلير في مسيرته والأول لفيراري منذ انتصار سيباستيان فيتل في سنغافورة في سبتمبر أيلول 2019.

كما أنه الانتصار السابع للفريق الإيطالي في حلبة الصخير.

وأصبح لوكلير أول سائق من موناكو يتصدر ترتيب بطولة السائقين كما يتصدر فيراري بطولة الصانعين بعد انتهاء أول جولة من 23 هذا الموسم.

وانطلق لوكلير، الذي حقق أسرع لفة واختارته الجماهير أفضل سائق في السباق، من المقدمة وصمد أمام محاولات عديدة من فرستابن.

ودخل السائق البالغ من العمر 24 عاما في منافسة قوية مع فرستابن بعد أول وقفة صيانة لكل منهما وتبادلا التقدم للصدارة عدة مرات.

ونجح لوكلير في الحفاظ على الصدارة عقب خروج سيارة الأمان، التي نزلت إلى أرض الحلبة بعد احتراق محرك بيير جاسلي سائق ألفا تاوري، إذ انطلق في الوقت المناسب أمام فرستابن.

لكن رد بول تلقى ضربة قوية في آخر ثلاث لفات.

وفقد فرستابن، الذي عانى من مشكلة في مقود السيارة لفترات طويلة، محركه وبعد ذلك بقليل تعرض بيريز للمشكلة نفسها بفقدان طاقة المحرك الذي توقف فجأة.

وأعاد شارل لوكلير فريقه فيراري إلى الانتصارات بعد فوزه بسباق جائزة البحرين الكبرى في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وتفوق لوكلير القادم من موناكو على زميله كارلوس ساينز، بينما جاء لويس هاميلتون ثالثا بشكل مفاجئ مع مرسيدس.

واستفاد هاميلتون من انسحاب ماكس فرستابن حامل اللقب وزميله في رد بول سيرجيو بيريز من السباق في آخر لفتين.

وصعق فريق هاس الجميع، وحقق المركز الخامس مع الدنمركي كيفن ماجنوسن لتتغير حظوظ الفريق الأمريكي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير.

وحقق المبتدئ غوانيو تشو، وهو أول سائق صيني يشارك في فورمولا 1، مفاجأة كبيرة إذ حقق المركز العاشر مع ألفا روميو.

وشهد السباق انسحاب كل من فرستابن وبيريز إضافة إلى بيير جاسلي سائق ألفا تاوري.

وفيما يلي ترتيب السائقين في سباق البحرين:

1- شارل لوكلير (فيراري)

2- كارلوس ساينز (فيراري)

3- لويس هاميلتون (مرسيدس)

4- جورج راسل (مرسيدس)

5- كيفن ماجنوسن (هاس)

6- فالتيري بوتاس (ألفا روميو)

7- إستيبان أوكون (ألبين)

8- يوكي تسونودا (ألفا تاوري)

9- فرناندو ألونسو (ألبين)

10- غوانيو تشو (ألفا روميو)

11- ميك شوماخر (هاس)

12- لانس سترول (أستون مارتن)

13- ألكسندر ألبون (وليامز)

14- دانييل ريكاردو (مكلارين)

15- لاندو نوريس (مكلارين)

16- نيكولاس لطيفي (وليامز)

17- نيكو هولكنبرغ (أستون مارتن)