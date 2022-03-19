ريكاردو براسيل.. من حارس تشيلسي إلى حلبات المصارعة في منافسات MMA (صور)

كان ريكاردو براسيل أحد المواهب البرازيلية في حراسة المرمى في سن 18 سنة بالنظر لطوله الذي يتجاوز مترين بـ5 سنتيمترات وتدرب في صفوف فريق أتلتيكو باراناينسي حتى شاهده أحد الكشافين وحزم حقائبه ليرحل إلى لندن للانضمام لتشيلسي في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي تشيلسي حصل براسيل على عقد احترافي كحارس ثالث خلف التشيكي الشهير بيتر تشيك والبرتغالي هنريك هيلاريو ورغم أنه كان في منافسة شبه مستحيلة من الثنائي لكنه لم يفقد الأمل في إمكانية نجاحه ووصوله للحارس الرسمي للفريق.

ومن أجل تطوير إمكانياته طلب الحارس البرازيلي ريكاردو براسيل من زميليه الألماني مايكل بالاك والإيفواري ديديه دروغبا البقاء معه بعد التدريبات وتسديد ركلات الجزاء والأخطاء.

وقال الحارس البرازيلي عن تلك الفترة لصحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”لم يفوتوا يوما واحدا، لقد كان أمرا لا يصدق، كان دروغبا لا يمكن إيقاف كراته“.

لكن طموح الحارس البرازيلي توقف بسبب إصابة في الفخذ ورحل عن تشيلسي وبعد عام من التعافي جرب حظه في كرة القدم البلجيكية واضطر للاعتزال لأن الإصابة في الورك حرمته من مزاولة كرة القدم كحارس.

ولأنه من محبي رياضة جوجوتسو التي ساعدته في الحفاظ على لياقته حيث قال: ”ساعدتني على الحفاظ على لياقتي مع وجود ألم في الورك“ بدأ ريكاردو براسيل في البحث عن وسيلة للقمة العيش وتقدير إمكانياته في رياضة المصارعة.

وبعد المشاركة في عدد من بطولات الدوري القتالي في البرازيل أصبح ريكاردو براسيل متخصصا في منافسات MMA وكان على وشك دخول منافسات UFC في سنة 2019 لكن خسارته في نزال دفعه للابتعاد وأكد أنه لم يكن جاهزا للمنافسة الجديدة.

وبعد 3 سنوات في منافسات المصارعة والمشاركة في عدة نزالات يرغب ريكاردو براسيل في المشاركة في منافسة KSW أهم دوري لمنافسات MMA في أوروبا واشتهر باسم ”الألماني“ لأنها جنسية والده.

وبسجل يتضمن 11 انتصارا و3 خسائر لم يعد على ريكاردو براسيل البالغ 31 سنة الحارس السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي إيقاف تسديدات دروغبا وبالاك بل إيقاف ركلات ولكمات منافسيه وهو حاليا أقل خوفا منهم ولا يخشاهم.