نادال يكشف سر "الروح القتالية" التي وضعته على قمة بطولات التنس

أعاد رافائيل نادال الفضل إلى عمه توني وبقية أفراد أسرته في تعليمه منذ صغره كيفية التحكم في عواطفه في الملعب والقتال من أجل كل نقطة بعد فوزه الملحمي في بطولة إنديان ويلز للتنس يوم السبت.

وعوض نادال تأخره 5-2 في المجموعة الثالثة ليهزم الأمريكي سيباستيان كوردا 6-2 و1-6 و7-6 ويتأهل للدور الثالث.

وقال نادال للصحفيين بعد المباراة ”السبب الذي جعلني أقاتل طيلة مسيرتي في التنس أو امتلاكي ضبط النفس الصحيح أو الروح القتالية هو أنني نشأت مع هذا النوع من التعليم.

”عمي وعائلتي لم يسمحوا لي أبدا بكسر المضرب، ولم يسمحوا لي أبدا بقول كلمات سيئة أو التخلي عن مباراة… أهم شيء هو حقيقة أنني نشأت مع القيم الصحيحة“.

وفاز نادال، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بكل المباريات الست عشرة التي خاضها هذا العام، لكنه قال إنه على الرغم من كل نجاحاته، فإنه لا يتمتع بثقة خارقة.

وقال اللاعب الإسباني ”إذا اعتقد الناس أنني مؤمن طيلة الوقت بأنني سأعود، فهذا ليس صحيحا. لست كذلك. ليس لدي هذه الثقة المذهلة بالنفس حتى لو كنت متأخرا 5-2“.

”لكن في رأيي يكاد الأمر يكون مستحيلا. لا أريد الاستسلام. سأستمر في المحاولة… فقط حاول الاستمرار واجعل الأمور أكثر صعوبة قليلا على الخصم“.

وقال كوردا إنه لاحظ أن نادال قام بتغيير استراتيجيته عندما كان متأخرا 5-2 في المجموعة الثالثة.

وأبلغ اللاعب الأمريكي الصحفيين ”بدأ يلعب بشكل مختلف كثيرا. اقترب أكثر من الخط الخلفي“.

”استطعت أن أرى أنه كان قلقا بعض الشيء، حيث قام بتغيير خطته. لم ألعب أشواطا جيدة، واستغل هو ذلك“.

وبينما كان النصر بعيد المنال، قال نادال إنه كان سيخسر لو استسلم.

وقال ”في هذا الموقف، في 100 مباراة، من المحتمل أن تخسر 90“.

وتابع ”لكن إذا استسلمت، فسوف تخسر 100. إذا كنت هناك، يمكنك الفوز بنسبة عشرة في المئة“.