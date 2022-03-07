عزل بوتين من جميع مناصبه بالاتحاد الدولي للجودو

قال الاتحاد الدولي للجودو إنه عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورجل الأعمال أركادي روتنبرغ من جميع مناصبهما في الاتحاد عقب الغزو الروسي لأراضي الجارة أوكرانيا.

ويأتي هذا القرار الذي أعلن من خلال بيان مقتضب عقب قرار الاتحاد بإيقاف رئيسه الشرفي بوتين حامل الحزام الأسود، الذي سبق له أن شارك في تأليف كتاب يحمل عنوان ”الجودو: التاريخ والنظرية والممارسة“.

وقال بيان الاتحاد الدولي للجودو: ”يعلن الاتحاد الدولي للجودو أن السيد فلاديمير بوتين والسيد أركادي روتنبرغ عزلا من جميع مناصبهما في الاتحاد الدولي للجودو“.

ورجل الأعمال الثري روتنبرغ عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو ومسؤول عن التطوير منذ 2013.

ولم يتطرق الاتحاد الدولي إلى الغزو الروسي لأوكرانيا لكنه قال في 27 فبريار شباط الماضي إنه أوقف بوتين كرئيس شرفي له ”في ظل الصراع العسكري المستمر في أوكرانيا“.

وألغى الاتحاد أيضا في وقت سابق بطولة في روسيا كان من المقرر إقامتها في مدينة كازان ما بين 20 و22 مايو أيار المقبل.

وفي بداية مارس آذار الجاري أيضا أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو تجريد بوتين من الحزام الأسود الشرفي الحاصل عليه في اللعبة في 2013 كما جرد الاتحاد الدولي للسباحة بوتين من وسام الشرف الذي منحه له في 2014.

لاعب جمباز روسي يواجه إجراءات انضباطية بعد إظهاره رمزا يدعم غزو بلاده لأوكرانيا https://t.co/uDX5uV51LY pic.twitter.com/rLor9fpVBB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 7, 2022

وكانت عدة هيئات رياضية أوروبية ودولية قد قررت حظر أو وضع قيود على مشاركة الرياضيين الروس في كثير من المنافسات الرياضية المقبلة.

ولعل أبرز تلك القرارات منع المنتخب الروسي من خوض منافسات ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

كما أعرب عدد من الرياضيين عن تضامنهم مع أوكرانيا وشعبها، بينما ألقت الأزمة بظلالها على نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي قرر مالكه الروسي، رومان أبراموفيتش، عرضه للبيع.

كما أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية على قرار الاتحادين الدولي ”فيفا“ والأوروبي ”يويفا“ بحرمان الفرق الروسية من المشاركة في البطولات.

وشدد الاتحاد الروسي في بيانه على أنه يجب أن تبقى الرياضة خارج السياسة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أن مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة كأحد أهم المبادئ.

وأشار الاتحاد الروسي إلى أن موعد تقديم الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.