لاعب جمباز روسي يواجه إجراءات انضباطية بعد إظهاره رمزا يدعم غزو بلاده لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيبدأ إجراءات انضباطية ضد الروسي إيفان كولياك، لاعب الجمباز الفني، بسبب ”سلوكه الصادم“ بعدما استعرض في مسابقة رمزا يدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.

واحتل اللاعب البالغ عمره 20 عاما المركز الثالث في نهائي مسابقة المتوازيين في كأس العالم للأجهزة في الدوحة واستعرض الحرف (Z) عندما صعد على منصة التتويج بجوار منافسه الأوكراني إيليا كوفتون الذي نال الميدالية الذهبية.

وتستخدم القوات الروسية نفس هذا الحرف لتمييز مركباتها ودباباتها في أوكرانيا بعد الغزو للدولة المجاورة، ويستخدم بعض الداعمين للغزو الحرف ذاته أيضا.

وقال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان: ”يؤكد الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيطلب من مؤسسة القيم بالجمباز أن تفتح إجراءات انضباطية ضد.. كولياك بعد سلوكه الصادم في كأس العالم للأجهزة“.

وتصف روسيا الغزو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“، وكانت روسيا البيضاء منطقة انطلاق رئيسية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وسبق للاتحاد الدولي للجمباز إلغاء كل مسابقاته في روسيا وروسيا البيضاء وقال إنه لن يسمح بإقامة أي بطولة هناك حتى إشعار آخر.

Russia's Ivan Kuliak won bronze at a gymnastics event in Qatar, while Illya Kovtun of Ukraine clinched gold. The Russian stepped onto the podium with the pro-war 'z' symbol on his chest, while stood next to a man whose country Vladimir Putin has invaded. https://t.co/HY6WRjwBCO — Daniel Moxon (@dmoxon_) March 6, 2022

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قد أوضحت أن كولياك تلقى تدريبات عسكرية مع الجيش الروسي في العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي للجمباز كان قد حظر وضع الرموز ذات المدلولات الحربية خلال الفعاليات الخاصة به.

وكانت عدة هيئات رياضية أوروبية ودولية قد قررت حظر أو وضع قيود على مشاركة الرياضيين الروس في كثير من المنافسات الرياضية المقبلة.

ولعل أبرز تلك القرارات منع المنتخب الروسي من خوض منافسات ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

كما أعرب عدد من الرياضيين عن تضامنهم مع أوكرانيا وشعبها، بينما ألقت الأزمة بظلالها على نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي قرر مالكه الروسي، رومان أبراموفيتش، عرضه للبيع.

كما أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية على قرار الاتحادين الدولي ”فيفا“ والأوروبي ”يويفا“ بحرمان الفرق الروسية من المشاركة في البطولات.

وشدد الاتحاد الروسي في بيانه على أنه يجب أن تبقى الرياضة خارج السياسة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أن مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة كأحد أهم المبادئ.

وأشار الاتحاد الروسي إلى أن موعد تقديم الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.