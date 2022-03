لاعب جمباز روسي يواجه إجراءات انضباطية بعد إظهاره رمزا يدعم غزو بلاده لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيبدأ إجراءات انضباطية ضد الروسي إيفان كولياك، لاعب الجمباز الفني، بسبب ”سلوكه الصادم“ بعدما استعرض في مسابقة رمزا يدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.

واحتل اللاعب البالغ عمره 20 عاما المركز الثالث في نهائي مسابقة المتوازيين في كأس العالم للأجهزة في الدوحة واستعرض الحرف (Z) عندما صعد على منصة التتويج بجوار منافسه الأوكراني إيليا كوفتون الذي نال الميدالية الذهبية.

وتستخدم القوات الروسية نفس هذا الحرف لتمييز مركباتها ودباباتها في أوكرانيا بعد الغزو للدولة المجاورة، ويستخدم بعض الداعمين للغزو الحرف ذاته أيضا.

وقال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان: ”يؤكد الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيطلب من مؤسسة القيم بالجمباز أن تفتح إجراءات انضباطية ضد.. كولياك بعد سلوكه الصادم في كأس العالم للأجهزة“.

وتصف روسيا الغزو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“، وكانت روسيا البيضاء منطقة انطلاق رئيسية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وسبق للاتحاد الدولي للجمباز إلغاء كل مسابقاته في روسيا وروسيا البيضاء وقال إنه لن يسمح بإقامة أي بطولة هناك حتى إشعار آخر.

Russia's Ivan Kuliak won bronze at a gymnastics event in Qatar, while Illya Kovtun of Ukraine clinched gold.

The Russian stepped onto the podium with the pro-war 'z' symbol on his chest, while stood next to a man whose country Vladimir Putin has invaded. https://t.co/HY6WRjwBCO

— Daniel Moxon (@dmoxon_) March 6, 2022