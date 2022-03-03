فورمولا 1 تلغي عقدها مع سباق جائزة روسيا الكبرى

قالت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في بيان اليوم الخميس، إنها لن تنظم أي سباقات في روسيا بعد إلغاء عقدها مع مروج سباق جائزة روسيا الكبرى.

وكانت البطولة ألغت أخيرًا نسخة العام الحالي من السباق الذي كان مقررًا في حلبة سوتشي المطلة على البحر الأسود في سبتمبر/ أيلول المقبل عقب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا المجاورة.

وجاء في البيان ”يمكن للفورمولا 1 أن تؤكد أنها أنهت عقدها مع مروج سباق الجائزة الكبرى الروسي؛ ما يعني أن روسيا لن يكون لها سباق في المستقبل“.

فرستابن يمدد عقده مع رد بول

في سياق متصل أعلن فريق رد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الخميس أنه مدد تعاقده مع سائقه الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم لمدة خمسة أعوام ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى نهاية موسم 2028 على الأقل.

وبموجب العقد الجديد سيصبح فرستابن (24 عاما) واحدًا من أصحاب الأجور الأعلى على مستوى الرياضة إلى جانب منافسه البريطاني المخضرم لويس هاميلتون (37 عامًا) سائق مرسيدس الذي سبق له التتويج ببطولة العالم سبع مرات.

ولم يكشف رد بول الذي يتخذ من ميلتون كينز الإنجليزية مقرًّا له عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة الجديدة.

والعقد الحالي لفرستابن مع رد بول ينتهي في 2023.

نقل إيغان بيرنال متسابق إنيوس للدراجات إلى المستشفى بعد حادث في كولومبيا https://t.co/bKqXDbiNOf pic.twitter.com/mNICzSNiri — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

وقدرت وسائل إعلام قيمة الصفقة الجديدة بما يتراوح ما بين 40 و50 مليون يورو (44-55 مليون دولار) سنويًّا.

وقال فرستابن الذي سيقود في الموسم الحالي إلى جانب المكسيكي سيرجيو بيريز للعام الثاني على التوالي ”أنا حقًّا أستمتع بكوني جزءًا من فريق أوراكل رد بول، لذا فإن قرار البقاء حتى موسم 2028 كان قرارًا سهلًا“.

وأضاف فرستابن الذي حقق الفوز في 20 سباقًا ”أحب هذا الفريق والعام الماضي ببساطة كان هائلًا. هدفنا منذ ارتباطنا في 2016 كان الفوز بلقب البطولة ونجحنا في تحقيق ذلك. وحاليًّا الهدف هو بقاء الرقم واحد على السيارة على المدى الطويل“.

وكان فرستابن بدأ مسيرته في فورمولا 1 في صفوف فريق تورو روسو المملوك لرد بول وعمره 17 عامًا في 2015 وحصد لقب البطولة للمرة الأولى بعد التفوق على هاميلتون في ظروف مثيرة للجدل في السباق الختامي للموسم الماضي في أبوظبي.

وتقدر تقارير قيمة عقد هاميلتون السنوي حاليًّا مع مرسيدس بنحو 40 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد هاميلتون الحالي مع مرسيدس في نهاية الموسم المقبل.

وقال كريستيان هورنر رئيس رد بول“ ”توقيع ماكس على تمديد عقده مع أوراكل رد بول حتى نهاية موسم 2028 هو بحق إعلان للنوايا“.

وأضاف ”تركيزنا الفوري ينصب على الاحتفاظ بلقب البطولة الذي يحمله ماكس، لكن هذه الصفقة أيضا تثبت أنه جزء من خطط الفريق على المدى الطويل“.