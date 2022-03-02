"الأولمبية الدولية": لا يوجد التزام برفع العقوبات عن روسيا حال الوصول لاتفاق سلام

قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، إن اللجنة لم تلتزم برفع العقوبات عن روسيا في حالة وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام بعد غزوها لأوكرانيا.

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الإثنين، المنظمات الرياضية بعدم السماح بمشاركة رياضيي روسيا، وروسيا البيضاء، في البطولات الدولية.

ودفع الإعلان مجموعة من الرياضات لتوقيع عقوبات مماثلة، بما في ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحاد الأوروبي (اليويفا) اللذان فرضا حظرًا على مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في البطولات الدولية.

وردًا على سؤال عما إذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد التزمت برفع العقوبات في حالة وقف إطلاق النار أو الوصول لاتفاق سلام، قال باخ إنه بعد مداولات طويلة، اختارت المنظمة عدم اتباع مثل هذا النهج.

وأبلغ باخ الصحفيين: ”تركنا الباب مفتوحًا… كان من الصعب للغاية تحديد موعد نهائي أو تحديد حدث ما، مما كان سيؤدي إما إلى عقوبات أشد أو رفع بعض العقوبات، وهذا هو السبب في أنكم تجدون بشكل عام الصيغة التي نحافظ عليها من أجل مراقبة الوضع عن كثب، وسنتكيف اعتمادًا على التطورات الأخرى“.

وقال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية لم تتخذ إجراءات مباشرة ضد اللجنة الأولمبية الروسية لأنها ليست مسؤولة عن الغزو.

وأضاف باخ: ”يمكنك فقط تحميل المسؤولية لهؤلاء الذين انتهكوا الميثاق الأولمبي، والشعب الروسي، والرياضيون، واللجنة الأولمبية الروسية، ليسوا مسؤولين عن ذلك“.

وقال باخ إنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الغزو، مضيفًا أنه لم يتحدث إليه ”منذ عدة سنوات“.

وقطعت المنظمات الرياضية العلاقات التجارية مع الشركات الروسية، بما في ذلك إلغاء ”اليويفا“ صفقة رعاية مع شركة الطاقة جازبروم.

وقال ”باخ“ إن اللجنة الأولمبية الدولية ليست لديها صفقات مع شركات روسية، لكن أراضي روسيا، وروسيا البيضاء، تم حذفها من المناقصة الأوروبية لحقوق بث الألعاب الأولمبية التي تم إطلاقها، الأسبوع الماضي.