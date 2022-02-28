الأولمبية الدولية توصي بحرمان روسيا وروسيا البيضاء من المنافسات الدولية

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الإثنين، إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أنها اتخذت القرار ”بهدف حماية النزاهة بالمسابقات الرياضية العالمية ولسلامة جميع المشاركين“.

IOC Executive Board recommends no participation of Russian and Belarusian athletes and officialshttps://t.co/XZyLIi11XR — IOC MEDIA (@iocmedia) February 28, 2022

وناشدت اللجنة الاتحادات التأكد من عدم السماح لأي رياضي أو مسؤول من روسيا أو روسيا البيضاء بالمشاركة تحت اسم أي من البلدين.

وتابعت في بيان: ”سيتم قبول الرياضيين أو الفِرق من روسيا أو روسيا البيضاء فقط بصفة رياضيين محايدين أو فرق محايدة دون استخدام رموز أو ألوان أو أعلام أو أناشيد وطنية“.

كما اتخذت قرارا خاصا بسحب الوسام الأولمبي من كل الأشخاص الذين يشغلون حاليا مناصب مهمة في حكومة روسيا، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت إلى أن القرار يستند على ”الظروف الاستثنائية للموقف، ويضع في الاعتبار الانتهاك شديد الخطورة للهدنة الأولمبية، وانتهاكات أخرى للميثاق الأولمبي من الحكومة الروسية في السابق“.