الأولمبية الدولية توصي بحرمان روسيا وروسيا البيضاء من المنافسات الدولية

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الإثنين، إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أنها اتخذت القرار ”بهدف حماية النزاهة بالمسابقات الرياضية العالمية ولسلامة جميع المشاركين“.

IOC Executive Board recommends no participation of Russian and Belarusian athletes and officialshttps://t.co/XZyLIi11XR

— IOC MEDIA (@iocmedia) February 28, 2022