رياضة

الأولمبية الدولية توصي بحرمان روسيا وروسيا البيضاء من المنافسات الدولية
تاريخ النشر: 28 فبراير 2022 15:04 GMT
تاريخ التحديث: 28 فبراير 2022 16:00 GMT

الأولمبية الدولية توصي بحرمان روسيا وروسيا البيضاء من المنافسات الدولية

الأولمبية الدولية اتخذت قرارا خاصا بسحب الوسام الأولمبي من كل الأشخاص الذين يشغلون حاليا مناصب مهمة في حكومة روسيا ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

+A -A
المصدر: رويترز

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الإثنين، إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أنها اتخذت القرار ”بهدف حماية النزاهة بالمسابقات الرياضية العالمية ولسلامة جميع المشاركين“.

وناشدت اللجنة الاتحادات التأكد من عدم السماح لأي رياضي أو مسؤول من روسيا أو روسيا البيضاء بالمشاركة تحت اسم أي من البلدين.

وتابعت في بيان: ”سيتم قبول الرياضيين أو الفِرق من روسيا أو روسيا البيضاء فقط بصفة رياضيين محايدين أو فرق محايدة دون استخدام رموز أو ألوان أو أعلام أو أناشيد وطنية“.

كما اتخذت قرارا خاصا بسحب الوسام الأولمبي من كل الأشخاص الذين يشغلون حاليا مناصب مهمة في حكومة روسيا، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت إلى أن القرار يستند على ”الظروف الاستثنائية للموقف، ويضع في الاعتبار الانتهاك شديد الخطورة للهدنة الأولمبية، وانتهاكات أخرى للميثاق الأولمبي من الحكومة الروسية في السابق“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play