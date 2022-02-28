مع دعوات أوكرانيا باستبعاد روسيا.. دانييل ميدفيديف يتصدر التصنيف العالمي للتنس

تصدر الروسي دانييل ميدفيديف التصنيف العالمي لتنس الرجال، اليوم الإثنين، وسط دعوات للاتحاد الدولي باستبعاد روسيا وروسيا البيضاء من الرياضة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأصبح ميدفيديف ثالث روسي يتصدر التصنيف العالمي، وأول لاعب خارج ما يسمى ”الأربعة الكبار“ نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر ورفائيل نادال وآندي موراي، يتربع على عرش تنس الرجال منذ 18 عاما.

لكن مع تضامن الحركة الرياضية حول العالم ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن صعود ميدفيديف السريع إلى القمة لم يكن ليحدث في وقت أسوأ بالنسبة للتنس.

ويوم الأحد، ناشد الاتحاد الأوكراني للتنس الاتحاد الدولي استبعاد روسيا وروسيا البيضاء من المنظمة بصورة فورية.

وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، قال الاتحاد الأوكراني، إن هذا الإجراء مبرر نظرا لهجمات روسيا وروسيا البيضاء ”غير المسبوقة والمشينة والدموية“ على أوكرانيا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وجاء في رسالة الاتحاد الأوكراني ”المدنيون يموتون، بما في ذلك النساء والأطفال، والبنية التحتية المدنية تنهار… هذه حرب شاملة ستدفع بلادنا لعقود إلى الوراء“ مضيفا أن هدف الغزو الروسي هو ”الإبادة“.

وتابع الاتحاد الأوكراني في رسالته ”ليس لروسيا وروسيا البيضاء الحق ليس فقط في إقامة مسابقات دولية على أراضيها، ولكن أيضا في المشاركة في جميع بطولات الاتحاد الدولي للتنس للفرق والأفراد في الخارج“.

وردا على ذلك، قال الاتحاد الدولي للتنس، إنه اتخذ ”إجراءات سريعة“ لإلغاء جميع الفعاليات في روسيا إلى أجل غير مسمى، مضيفا أنه لن تتم إقامة أي بطولات في روسيا البيضاء في 2022.

وأوضح في بيان ”إنه وضع سريع التطور، نقيم حوارا مستمرا مع أسرة التنس العالمية لاتخاذ قرار والتوافق حول مسار عملنا التالي“.

وتابع ”نقف متحدين مع أوكرانيا ونعمل مع اتحاد التنس الأوكراني. في الوقت الحالي، أولويتنا هي سلامة لاعبي التنس وأمن جميع المشاركين في أحداثنا“.

وفرض أي قيود على اللاعبين الروس، وهو أمر مستبعد على الأرجح، سيلقي بظلال من الشك على مشاركة ميدفيديف في البطولة الكبرى التالية عندما تنطلق فرنسا المفتوحة في مايو /ايار.

وقبل احتفاله بالتربع على عرش اللعبة وجه ميدفيديف، يوم الأحد، نداء من أجل السلام على موقع ”تويتر“.

وقال: ”أريد أن أتحدث نيابة عن كل طفل في العالم.

وأضاف ”جميعهم لديهم أحلام، وحياتهم بدأت للتو، والعديد من التجارب الجميلة القادمة..“.

وتابع ”لهذا السبب أريد أن أطلب السلام في العالم، من أجل السلام بين البلدان. يولد الأطفال بثقة داخلية في العالم، ويؤمنون كثيرا بكل شيء، في الناس، في الحب، في الأمان، في العدالة، في فرصهم في الحياة“.

ذا صن: "فيفا" يضع كأس العالم 2022 في خطر لرفضه إبعاد روسيا عن المشاركة https://t.co/IPMeZDV6dt pic.twitter.com/SidevytQeL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 28, 2022

وأتم ميدفيديف ”لنكن معًا ونبين لهم أن هذا صحيح؛ لأن كل طفل يجب ألا يتوقف عن الحلم“.

وكتب الروسي أندريه روبليف المصنف السابع عالميا ”لا للحرب من فضلك“ على عدسة كاميرا تلفزيونية في طريقه للفوز بلقب بطولة دبي الأسبوع الماضي.

ودعت أنستاسيا بافليوتشنكوفا وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة 2021، إلى إنهاء العنف والحرب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم.

وقالت بافليوتشنكوفا: ”الطموحات الشخصية أو الدوافع السياسية لا يمكن أن تبرر العنف“.

وأضافت ”هذا يسلب المستقبل ليس منا فقط، ولكن أيضا من أطفالنا. أوقفوا العنف، أوقفوا الحرب“.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي، ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية، والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.

ويوجد أربعة لاعبين بارزين من روسيا وروسيا البيضاء في قائمة المشاركين ببطولة إنديان ويلز الشهر المقبل في كاليفورنيا.

وتمثل روسيا البيضاء المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا والمصنفة 16 فيكتوريا أزارينكا.