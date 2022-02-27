منتخب أوكرانيا ينسحب أمام روسيا بكأس العالم لسلاح الشيش وسط تشجيع مصري (فيديو)

انسحب المنتخب الأوكراني لسلاح الشيش رجال من أمام نظيره الروسي في منافسات الفرق في دور الستة عشر لكأس العالم التي تستضيفها مصر في الصالة المغطاة في إستاد القاهرة الدولي وتختتم في وقت لاحق اليوم الأحد.

وأوقعت قرعة منافسات الفرق روسيا في مواجهة أوكرانيا وحضر المنتخب الأوكراني إلى الصالة المغطاه وارتدى لاعبوه قمصان المنتخب الوطني ووقفوا في مواجهة الفريق الروسي ليلقي القائد كلمة ثم يعلن انسحاب الفريق أمام نظيره الروسي.

وبعدها قام الفريق الأوكراني بتحية الجماهير التي بادلته بتحية حارسة وتصفيق شديد، ليرفع بعدها لاعبو أوكرانيا لافتات مكتوبة بالإنجليزية ”أوقفوا روسيا والحرب على أوكرانيا“ و“أنقذوا أوكرانيا وأنقذوا أوروبا“.

وتوج الروسي أنتون بروداشيف بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي رجال بعد فوزه على مواطنه فلاديسلاف ميلينيكوف بنتيجة 15-6 ليحصد زميله الميدالية الفضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الروسي على أوكرانيا لليوم الرابع على التوالي، حيث خلت شوارع وسط كييف من المارة تقريبا اليوم الأحد إذ ناشدت السلطات السكان بالبقاء في المخابئ والملاجئ مع مواصلة القوات الروسية قصف مشارف العاصمة الأوكرانية، لكن البعض لا يزالون يحاولون مغادرة المدينة رغم فرض حظر للتجول.

ولا تزال العاصمة تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية في اليوم الرابع من الغزو الروسي لأوكرانيا. وحشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنصاره على الرغم من الهجمات الروسية على البنية التحتية للمدنية.

وانتظر مئات الركاب العالقين في محطة القطارات الرئيسة في كييف لركوب قطارات متجهة للغرب بعيدا عن المعارك المتركزة شرق البلاد على الحدود مع روسيا.

وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 400 ألف فروا إلى الخارج منذ بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو، في الوقت الذي قالت فيه منظمة تراقب الاحتجاجات إن الشرطة الروسية اعتقلت أكثر من 900 شخص في احتجاجات مناهضة للحرب في 44 مدينة روسية ما أدى إلى زيادة عدد حالات الاعتقال منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط إلى أكثر من أربعة آلاف شخص.

ويتصاعد الرفض العالمي للحرب الروسية على أوكرانيا خاصة من جانب الدول الأوروبية الغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تناشد الرئيس بوتين بالانسحاب من أوكرانيا.