نادال يهزم نوري ويفوز ببطولة أكابولكو للتنس للمرة الرابعة

توج الإسباني رفائيل نادال، بطل أستراليا المفتوحة، ببطولة أكابولكو للتنس للمرة الرابعة، بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-4 و6-4 في المباراة النهائية في المكسيك.

وسبق لنادال المصنف الخامس عالميا الفوز بلقب البطولة في أعوام 2005 و2013 و2020 من ثم أصبح يتساوى في هذا الإنجاز مع مواطنه ديفيد فيرير والنمساوي توماس موستر.

وفي النسخة الحالية توج باللقب بكل جدارة ودون خسارة أي مجموعة ليحصل على اللقب الثالث على التوالي في العام الحالي، بعد تتويجه في ملاعب ملبورن بارك وبطولة أخرى في أستراليا قبل ذلك.

وحقق اللاعب الإسباني المخضرم الفوز في 15 مباراة متتالية منذ عودته للملاعب بعد تعافيه من إصابة في القدم أبعدته عن البطولات مدة ستة أشهر تقريبا العام الماضي، وفي مباراة اللقب نجح بكل ثقة في إفشال كل محاولات نوري عندما حقق الفوز في ساعة واحدة و54 دقيقة.

¡Vamos Rafa!🇪🇸

The best start of the season for @RafaelNadal 👏@AbiertoTelcel | #AMT2022

pic.twitter.com/BXJDFTpYZ6

— ATP Tour (@atptour) February 27, 2022