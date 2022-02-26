‏محمد بن سلمان يتوج سعود بن سلمان بعد فوز الجواد "إمبلم رود" بسباق ‫كأس السعودية العالمي (فيديو)

توج الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير سعود بن سلمان بكأس السعودية 2022 للفروسية بعد فوز جواده ”إمبلم رود” في السباق الرئيسي والختامي اليوم السبت.

وحسم الجواد ”إمبلم رود“ المركز الأول، وقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتحية الفائز باللقب من المدرجات، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وانطلقت بطولة كأس السعودية 2022 يوم الجمعة في نسختها الثالثة التي تُعد الأغلى عالميا بجوائز تبلغ 35.1 مليون دولار، وسط متابعة عالمية على نطاق واسع يتجاوز نطاق الفروسية، نظرا لما كوّنه كأس السعودية من سمعة عالمية.

#كأس_السعودية | سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يُتوج سمو الأمير سعود بن سلمان بعد فوز الجواد " امبلم رود " في سباق #كأس_السعودية العالمي في نسخته الثالثة.#قنوات_SSC pic.twitter.com/L0LfY7jAza — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022

وقال الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز عقب تتويجه بالكأس لقناة SSC: ”نحمد الله على بقاء الكأس في السعودية، وكان لدي إحساس بفوز امبلم رود لأنه يتألق في المسافات البعيدة… وولي العهد هو أكبر داعم لنا ونسعى لتقديم الأفضل بتوجيهاته“.

#كأس_السعودية | الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز:

نحمد الله على أن الكأس بقي في السعودية، و كان لدي إحساس بفوز امبلم رود وهو يحب المسافات البعيدة… و سمو ولي العهد هو أكبر داعم لنا ونسعى لتقديم الأفضل بتوجيهاته.#قنوات_SSC pic.twitter.com/pFXuq0bmXd — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022

وحسم ”إمبلم رود“، بقيادة الفارس البنمي ويغبرتو راموس، الفوز بزمن قدره دقيقة واحدة و50.53 ثانية متفوقا بفارق ضئيل على ”كانتري غرامر“ الذي يدربه بوب بافرت.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة قد وصل إلى مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض قبل نهاية السباق ليتوج الفائز بالكأس.

وشارك في الشوط الرئيسي والأخير 14 جواداً مثلت 10 دول من قارات العالم، وقد حصل صاحب المركز الأول على 10 ملايين دولار نقدا، كما ينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر جوائز نقدية سخية جدا.

ونافس في الشوط الرئيسي بعض الجياد القوية والشهيرة بينها بطل الكنتاكي داربي الأمريكي (ماندلون) والعائد لمزارع جودمنت العائدة للأمير خالد العبد الله -رحمه الله- لوضع بصمته على صفوة جياد العالم.

كما شارك في هذا الشوط حامل اللقب (مشرف) للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل، وكذلك الجواد (ماكننج ميراكلس) إضافة إلى جواد الأمير سلطان بن مشعل (ايرو تريم) الذي يعتبر أفضل حصان في أمريكا الجنوبية.