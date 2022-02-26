رياضة

تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بطلاً لطواف الإمارات للمرة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 26 فبراير 2022 12:42 GMT
تاريخ التحديث: 26 فبراير 2022 13:40 GMT

تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بطلاً لطواف الإمارات للمرة الثانية على التوالي

فاز السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بطواف الإمارات 2022 بعد فوزه بمرحلة مبادلة الختامية بزمن قدره 03:20:24 ساعات، وتحقيقه توقيتا زمنيا إجماليا في جميع

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

فاز السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بطواف الإمارات 2022 بعد فوزه بمرحلة مبادلة الختامية بزمن قدره 03:20:24 ساعات، وتحقيقه توقيتا زمنيا إجماليا في جميع مراحل الطواف وقدره 25:38:16 ساعة.

وفي فبراير 2021 توج تادي بوجاتشر بطلا للنسخة الثالثة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية لعام 2021، بعد تصدره الترتيب العام متفوقا على كل منافسيه.

وفي ذلك الوقت كان تادي بوجاتشر قد قاد فريق الإمارات، للفوز باللقب للمرة الأولى، والذي أقيم على 7 مراحل حيث أنهى مراحل الطواف وهو في صدارة الترتيب العام بزمن قدره 24 ساعة و29 ثانية، وبفارق 35 ثانية عن البريطاني آدم ياتس، دراج فريق إينيوس، الذي حل في المركز الثاني.

وكان تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات قد أصبح أصغر متسابق يفوز بطواف فرنسا، عام 2020، منذ هنري كورنيه في 1904.

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