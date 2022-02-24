كيريوس: فكرت في الانتحار بسبب الاكتئاب

عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدث لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس عن صحته النفسية، اليوم الخميس، قائلا إنه فكر في الانتحار، وإن المدة القريبة من بطولة أستراليا المفتوحة في 2019 كانت ”من أكثر الفترات المظلمة التي عشتها“.

ويتمتع كيريوس (26 عاما) بشعبية كبيرة لدى جمهور التنس الأسترالي، وتحظى مبارياته في أستراليا المفتوحة في ملاعب ملبورن بارك بمتابعة جماهيرية كبيرة.

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وعبر موقع ”إنستغرام“ قال كيريوس إنه واجه ظروفا صعبة للغاية على مستوى الصحة النفسية قبل ثلاثة أعوام.

وإلى جانب صورته كتب كيريوس: ”إذا نظرتم بإمعان إلى ذراعي الأيمن سترون الضرر الذي ألحقته بنفسي“.

وأضاف: ”فكرت في الانتحار وحرفيا كنت أجد صعوبة في النهوض من الفراش، ناهيك عن اللعب أمام الملايين“.

وتابع: ”شعرت (في هذا الوقت) بأنني وحيد ومكتئب وسلبي وأفرط في تعاطي الكحول والعقاقير وبعيد عن أسرتي وأصدقائي. شعرت وكأنني لا يمكنني الحديث إلى أحد أو الثقة في أحد“.

وأضاف كيريوس بقوله: ”جاء هذا نتيجة لعدم الانفتاح ورفض الاعتماد على أحبائي..“.

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وتراجع كيريوس المصنف 13 عالميا سابقا إلى المركز 137 على مستوى العالم بعد غيابه عن عدد من البطولات في الموسم الماضي؛ بسبب الإصابات.

وحث كيريوس الآخرين على ضرورة الانفتاح وعرض مساعدة كل من يحتاج إليه قائلا: ”أعرف أن الحياة اليومية يمكن أن تصبح مرهقة للغاية ومستحيلة في بعض الأحيان.. لكني أقول لكم لستم وحدكم“.

وأتم: ”أنا فخور لنجاحي في قلب أوضاعي رأسا على عقب وتغيير نظرتي تماما إلى كل شيء.. هذه الحياة جميلة“.

وكانت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا قد سلطت الأضواء على الصحة النفسية للاعبين واللاعبات عندما انسحبت من بعض البطولات في 2021؛ لأسباب تتعلق بسلامتها النفسية.

وفي يناير الماضي، توج نيك كيريوس بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) مع مواطنه وصديقه المقرب تاناسي كوكيناكيس في منافسات الزوجي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأصبح كيريوس وكوكيناكيس أول زوجي أسترالي يفوز باللقب منذ أن فاز الزوجي تود وودبريدج ومارك وودفورد في عام 1997.

وتدرج كيريوس وكوكيناكيس سويا من صفوف الناشئين، وفازا ببطولة ويمبلدون للناشئين سويا قبل 9 أعوام.