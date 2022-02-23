تفاصيل مشادة أوجستي مدرب سلة الأهلي المصري مع رئيس قطاع الناشئين

نشبت مشادة كلامية حادة بين المدرب الإسباني أوجستي جولبي المدير الفني لفريق كرة السلة في النادي الأهلي المصري وسيد صابر رئيس قطاع الناشئين في القلعة الحمراء خلال اجتماع دار بينهما، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن هناك مشادة حدثت بالفعل بين أوجستي ورئيس قطاع الناشئين في القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن الخلاف حدث بين الطرفين حول أداء اللاعب الأمريكي ”مايكل تومسون“ الذي يلعب في الفريق الأول لكرة القدم.

وتحدث ”صابر“ عن أداء تومسون مبديًا عدم اقتناعه بمستوى اللاعب الأمريكي، كما أن مستويات بعض الناشئين أفضل من أداء اللاعب الأمريكي.

ورفض ”أوجستي“ ما قاله ”صابر“، مؤكدًا أنه لا يقبل بأي تدخل في عمله، وهو ما أدى لتوتر الأجواء لتصل إلى مشادة كلامية حادة قبل أن يغادر ”صابر“ غاضبًا.

ورفض رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي الإدلاء بأي تصريحات حول هذه المشادة التي نشبت بين المدرب أوجستي ورئيس قطاع الناشئين.

وقال عبد القادر لـ“إرم نيوز“ إنه ليس لديه أي تعليق على الأمر رافضًا تأكيده أو نفي الواقعة.

وأشار مصدر مقرب من مدرب الأهلي لـ“إرم نيوز“ إلى أنه سيعقد جلسة مع رؤوف عبد القادر لوضع النقاط فوق الحروف حول تنظيم علاقة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر الذي رفض نشر اسمه أن ”أوجستي“ يعيش حالة من الغضب الشديد نتيجة حديث رئيس قطاع الناشئين معه بهذه الطريقة.

ويقود ”أوجستي“ الأهلي، في الموسم الحالي، بعد رحيله عقب نهاية عقده مع الزمالك الذي حقق معه لقب الدوري المصري، وأيضًا دوري أبطال أفريقيا.