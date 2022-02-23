بطولة دبي تعيد البسمة للصربي نوفاك ديوكوفيتش

أبدى نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش سعادته بالعودة للمنافسات، وذلك بعدما حجز مقعده في دور الثمانية من بطولة دبي المفتوحة للتنس.

ونجح ديوكوفيتش، الذي كلفه قراره بعدم التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ترحيله من أستراليا قبل البطولة الأولى من البطولات الأربع الكبرى ”غراند سلام“، في الفوز على الإيطالي لورينزو موسيتي بواقع 6-3 و6-3، قبل أن يتفوق على الروسي كارين خاشانوف، اليوم الأربعاء.

وقال ديوكوفيتش، الذي يعود آخر ظهور له لبطولة كأس ديفز في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين: ”افتقدت ذلك (اللعب في المنافسات) هذه هي حياتي“.

وأضاف: ”هذا ما عرفته طوال العشرين عاماً الماضية، التنس هو ما أحب، أستمتع بجلب الطاقة الإيجابية، والذكريات للناس الذين يشاهدونني“.

ولن يواجه ديوكوفيتش، الذي سيفقد مكانته في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين، في حال توج الروسي دانيال ميدفيديف بلقب بطولة أكابولكو، مشكلة كبيرة في التأهل للدور قبل النهائي، رغم أن منافسه التشيكي ياري فيسيلي تأهل إلى ذلك الدور بفوز مفاجئ 2-2 و6-4 على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف رقم 15 على العالم، والذي توج بلقب بطولة قطر المفتوحة في الدوحة الأسبوع الماضي.