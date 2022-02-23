هاجم الحكم بمضربه.. استبعاد ألكسندر زفيريف من بطولة أكابولكو للتنس (فيديو)

قال اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس، اليوم الأربعاء، إن الألماني ألكسندر زفيريف استبعِد من بطولة أكابولكو في المكسيك بسبب ”تصرف غير رياضي“ عقب مباراته في منافسات الزوجي.

واقترب زفيريف، الذي كان يلعب منافسات الزوجي مع البرازيلي مارسيلو ميلو، من الاعتداء على الحكم بعدما هاجمه بشكل متكرر بمضربه عقب الخسارة 6-2 و4-6 و10-6 أمام الثنائي المكون من لويد غلاسبول وهاري هيليوفارا.

Ausraster von Alexander #Zverev: Beim ATP-Turnier in Acapulco schlägt der Tennisspieler mit seinem Schläger mehrmals auf den Stuhl des Umpire ein. Zusammen mit Marcelo Melo hatte er zuvor gegen das Doppel Glasspool/Heliovaara verloren. @sportschaupic.twitter.com/OTMuHD00AW — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) February 23, 2022

وفي مباريات أخرى، تغلب دانييل ميدفيديف على بنوا بير 6-3 و6-4 في الدور الأول للبطولة، يوم الثلاثاء، في بداية مظفرة لمشواره نحو تصدر التصنيف العالمي.

ويتطلع ميدفيديف المصنف الأول بالبطولة إلى تصدر التصنيف العالمي للمرة الأولى على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يشارك في بطولة دبي.

وسيتخلى ديوكوفيتش عن قمة التصنيف حتى لو فاز ببطولة دبي للمرة السادسة، في حالة تتويج اللاعب الروسي بطلا في أكابولكو، وهي بطولة يشارك فيها للمرة الأولى.

وقال ميدفيديف ”إذا لم يكن نوفاك يلعب، فربما يكون الأمر في ذهني بصورة أكبر قليلا لأنه سيكون أنا فقط ويعتمد ذلك على ما يمكنني فعله“.

وفي المباراة التالية بالملعب الرئيس بعد انتصار ميدفيديف، فاز رفائيل نادال بسهولة على الأمريكي دينيس كودلا المصنف 100 عالميا بنتيجة 6-3 و6-2 في مباراته الأولى منذ تتويجه بطلا لأستراليا المفتوحة الشهر الماضي محرزا لقبه الـ21 في البطولات الأربع الكبرى.

وبدا أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 35 عاما يعاني بعض المشكلات بسبب الرطوبة في أمسية حارة بالمنتجع الساحلي وقرر توفير أكبر قدر ممكن من الطاقة، وحسم اللقاء في 76 دقيقة بعد أن سدد الضربة الأمامية الناجحة رقم 16 له في المباراة.

وخسر نادال أربع نقاط فقط والإرسال في حوزته وكسر إرسال منافسه ثلاث مرات ليحقق انتصاره الـ11 على التوالي في موسم 2022.

وبدت مباراة ميدفيديف في طريقها لأن تكون من جانب واحد عندما سدد بير ضربة أمامية في الشبكة ليمنح ميدفيديف الفوز بالمجموعة الأولى في 51 دقيقة، لكن بير انتفض في المجموعة الثانية وهاجم إرسال اللاعب الروسي ليتقدم سريعًا 4-2.

وفي مباراته الأولى منذ هزيمته أمام نادال في نهائي أستراليا المفتوحة، حافظ ميدفيديف على تركيزه وتفوق على اللاعب الفرنسي في شوط استمر فيه التعادل طويلا ليعادل النتيجة 4-4 في المجموعة ثم حسم انتصاره عندما سدد بير ضربة خلفية في الشبكة.

واحتاج ستيفانوس تيتيباس المصنف الرابع إلى مجهود كبير قبل أن يفوز على لاسلو ديري 7-6 و7-6 في مباراة استغرقت ساعتين و13 دقيقة.

وفاز الإيطالي ماتيو بريتيني المصنف السادس على العالم بالمجموعة الأولى 6-4 أمام الأمريكي تومي بول، لكنه انسحب بسبب الإصابة وهو متأخر 5-1 في المجموعة الثانية.

كما اضطر الأسترالي جون ميلمان للانسحاب أمام الأمريكي ماركوس جيرون بعد تعرضه لإصابة غريبة عندما ارتطمت كرة التنس بعينه.