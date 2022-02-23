"كروس فيت".. رياضة شاقة جديدة تشق طريقها في غزة

”يلا يا شباب، أنتم الأبطال، وحش وحش“، بهذه العبارات يصرخ الشاب مصطفى عثمان مسؤول نادي ”كروس فيت“ بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، لتحفيز الشبان المشتركين في ناديه على مواصلة التدريبات الشاقة التي يقومون بها.

ويشاهد الزائر للنادي الواقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عدداً كبيراً من إطارات شاحنات، والمطارق الثقيلة، وبعض الحبال، وعدداً من الأثقال التي تستخدم في شد البنية الجسدية للمشاركين.

وتعتبر إطارات الشاحنات، والضرب بمطرقة ثقيلة، وتسلق الحبال، وحمل الأثقال، وغيرها جزءا من رياضة ”كروس فيت“ Crossfit الشاقة التي بدأ فريقٌ في قطاع غزة بممارستها لأول مرة.

ويجتمع عثمان بأعضاء فريق الشبان الذين يُدربهم داخل نادٍ صغير افتتح أبوابه حديثًا، لممارسة الرياضة الجديدة، ليكون النادي الأول في غزة تحت اسم ”Crossfit Gaza“.

وتُعد ”جريج جلاسمان“ لاعبة الجمباز الأمريكية، هي مُخترعة رياضة ”كروس فيت“، وصديقتها ”لورين جيناي“ في العام 2000.

ويعود اسم ”كروس فيت“ لشركة رياضية تأسست عام 1996، ورغم ذلك انتشرت هذه الرياضة انتشارًا واسعًا في عام 2007، وبدأ الكثيرون في ممارستها بشكل يومي.

ويقول عثمان في حديث لـ“إرم نيوز“، أثناء حصة تدريبية داخل أسوار النادي: ”رغبتي المستمرة في إضافة رياضة جديدة لما تتم ممارسته في غزة، جعلتني أبحث بشكل مستمر حول العالم، ومن خلال تصفحي الإنترنت، شدت هذه الرياضة انتباهي بعد مشاهدة عدة مقاطع لها عبر منصات التواصل“.

ويتابع وهو يظهر على وجهه علامات الجهد الذي يبذله في تدريب المشتركين في النادي الخاص به: ”كرست كل الإمكانيات المتوفرة لدي، لكي أفتتح ناديًا خاصًا بهذه الرياضة في قطاع غزة، كونها فريدة من نوعها، وبالتالي يكون النادي الأول الذي يمارسها“.

ويضيف عثمان: ”حصلت على تشجيع المتابعين والأصدقاء والعائلة، ثم أعلنت عن ذلك، ووفرت المعدات المطلوبة والمكان الخاص“، لافتًا إلى أنه بعد الإعلان عن انطلاق النادي لاقى الأمر استحسان بعض الشباب، الذين التحقوا بالنادي.

ويبين وهو ينظر بعينيه إلى المشتركين لديه وهم يطبقون التمارين التي دربهم عليها، أن الرياضة الحديثة في غزة تتميز بعدة أمور، أهمها سرعة حرق الدهون، وبناء قوة عضلية للشخص المتدرب، وإنقاص الوزن، وتقوية اللياقة البدنية، وجعل الجسم أكثر رشاقة ومرونة، وتقوية العظام، وتحفيز الجسم ومنحه القوة والنشاط والحيوية، وفق قوله.

ويشير عثمان إلى أن هذه الرياضة تعلم الشخص قوة التحمل ويصبح أكثر صلابة، كونها تعتمد على رفع الأثقال، واستخدام معدات ثقيلة شاقة خلال التدريبات، ”كالحبال الكبيرة والمطارق الثقيلة والإطارات“.

ويوضح أن ما يميز رياضة الكروس فيت عن بقية الرياضات المختلفة التي تمارس في القطاع، أنها لا تقتصر فقط على الرياضة البدنية، وإنما تعتمد على قوة الجسم من حيث الرشاقة والبنية الصلبة، وبالتالي يصبح الشخص أكثر تحملاً وقدرةً.

ويري الزائر للنادي، حمل الشبان للمطارق وضربها بإطارات الشاحنات المتواجدة بكثرة، وآخرين يقفزون من مرتفعات عبارة عن صناديق مخصصة لذلك، وعدد يتسلق الحبال لبناء وتقوية عضلات القدم الأمامية والخلفية، والعُقلة، والسحب، وفق قول المدرب.

ويتابع المُدرب النظام الغذائي للاعبيه، لكي يساعدهم في تكوين أجسام ذات بنية صحية عالية.

وتضم هذه الرياضة تشكيلة مختلطة من التمارين الرياضية، تبدأ بتمارين الإحماء بمختلف أشكالها، ثم تمارين البطن، والضغط، والجري، والعقلة، ورفع الأثقال، والجمباز، وتمارين ”السويدي“.

ولا تمارس رياضة ”كروس فيت“ على الأجهزة الرياضية مثل رياضات أخرى، ولكن يقوم المتدربون بممارسة هذه التمارين بالتكرار دون توقف أو راحة طوال جلسة التدريب المحددة، التي قد تتجاوز الساعة بإشراف مُدرب مُختص.