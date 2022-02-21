NBA.. فريق ليبرون جيمس يحسم مباراة كل النجوم بعد 16 ثلاثية من ستيفن كري

أحرز الساحر ستيفن كري 50 نقطة بفضل 16 رمية ثلاثية ليقود فريق ليبرون جيمس للفوز 163-160 على فريق كيفن دورانت في مباراة ممتعة لكل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء يوم الأحد.

وحطم كري الرقم القياسي البالغ تسع رميات ثلاثية في مباراة كل النجوم، والمسجل باسم بول جورج في 2016، لكنه كان يحتاج إلى نقطتين للوصول إلى رقم أنطوني ديفيز القياسي في 2017 في حصيلة النقاط.

واستحق كري، لاعب جولدن ستيت وريورز، في النهاية الفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم بفضل هذا الأداء المذهل.

وأضاف يانيس أنتيتوكومبو 30 نقطة لفريق ليبرون كما استحوذ على 12 كرة مرتدة.

لكن الرمية الحاسمة للوصول إلى النقطة 163 المطلوبة لإنهاء اللقاء كانت بواسطة المخضرم جيمس، لاعب لوس أنجليس ليكرز، الذي سجل 24 نقطة في ظهوره رقم 18 في مباراة كل النجوم، ويحتاج ليبرون إلى مباراة واحدة إضافية لمعادلة رقم كريم عبدالجبار القياسي.

وتصدر جويل إمبيد قائمة مسجلي النقاط في فريق دورانت برصيد 36 نقطة إلى جانب الاستحواذ على عشر كرات مرتدة، لكن دورانت نفسه لم يكن حاضرا بسبب وفاة جدته يوم الأحد، وإن كان غيابه عن اللعب منتظرا بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

وأضاف ديفن بوكر لاعب فيلكس صنز 20 نقطة لفريق دورانت.

وانتهى الربع الثالث بتقدم فريق دورانت 139-138، ما دفع إلى تحديد النقطة 163 لتكون الحاسمة لتحقيق الانتصار، حيث تنص اللوائح على إضافة 24 نقطة على رصيد الفريق المتقدم لتحديد الرصيد المطلوب. وهذا العام الثالث على التوالي في تطبيق هذا النظام الجديد للحسم.

وسجل كري الرمية الثلاثية رقم 16 ليتقدم فريق ليبرون 144-139، لكن فريق دورانت قلص الفارق لاحقا إلى 151-150 بعد ثلاثية إمبيد، ثم سجل اللاعب ذاته رميتين حرتين ليتقدم فريقه بنقطة واحدة.

وأحرز أنتيتوكومبو رميتين متتاليتين، وأضاف جيمس رمية ناجحة وتابع ديمار ديروزان كرة بنجاح ليتقدم فريق ليبرون 161-155 ويصبح في حاجة إلى نقطتين فقط لإنهاء المواجهة.

لكن زاك لافين لاعب شيكاغو بولز أحرز خمس نقاط متتالية لفريق دورانت قبل أن يحسم جيمس الانتصار لفريقه برمية بنقطتين لكن من مسافة بعيدة لتنتهي المواجهة الممتعة للمشجعين.

وأحرز كري هذا الرقم القياسي من الرميات الثلاثية من 27 محاولة، وأنهى المباراة بتسجيل 17 من 30 محاولة بصفة عامة.

وشارك كريس بول مع فريق ليبرون لمدة دقيقتين و19 ثانية رغم معاناته من كسر في الإصبع سيبعده فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، بينما غاب دونوفان ميتشل بسبب مرض غير متعلق بكوفيد-19.

وبعد النصف الأول، أقيمت مراسم تكريم أفضل اللاعبين في تاريخ المسابقة مع الاحتفال بمرور 75 عاما على انطلاق الدوري، ومنهم مجموعة من اللاعبين الحاليين والمعتزلين، ومجموعة من الراحلين.

وبعد استئناف اللعب، ظهر كري بشكل لا يصدق وسجل خمس رميات ثلاثية في غضون 128 ثانية وأنهى الربع الثالث بالوصول إلى 15 ثلاثية. وسجل كل فريق 45 نقطة في هذا الربع، قبل تفوق فريق ليبرون في النهاية.