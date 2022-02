NBA.. فريق ليبرون جيمس يحسم مباراة كل النجوم بعد 16 ثلاثية من ستيفن كري

أحرز الساحر ستيفن كري 50 نقطة بفضل 16 رمية ثلاثية ليقود فريق ليبرون جيمس للفوز 163-160 على فريق كيفن دورانت في مباراة ممتعة لكل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء يوم الأحد.

وحطم كري الرقم القياسي البالغ تسع رميات ثلاثية في مباراة كل النجوم، والمسجل باسم بول جورج في 2016، لكنه كان يحتاج إلى نقطتين للوصول إلى رقم أنطوني ديفيز القياسي في 2017 في حصيلة النقاط.

واستحق كري، لاعب جولدن ستيت وريورز، في النهاية الفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم بفضل هذا الأداء المذهل.

وأضاف يانيس أنتيتوكومبو 30 نقطة لفريق ليبرون كما استحوذ على 12 كرة مرتدة.

لكن الرمية الحاسمة للوصول إلى النقطة 163 المطلوبة لإنهاء اللقاء كانت بواسطة المخضرم جيمس، لاعب لوس أنجليس ليكرز، الذي سجل 24 نقطة في ظهوره رقم 18 في مباراة كل النجوم، ويحتاج ليبرون إلى مباراة واحدة إضافية لمعادلة رقم كريم عبدالجبار القياسي.

Game on the line. @KingJames finished it. pic.twitter.com/5GXwK7dHnx

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 21, 2022