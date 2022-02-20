رياضة

UFC 48.. جمال هيل يسقط جوني والكر بلكمة قاضية خرافية (فيديو)
تاريخ النشر: 20 فبراير 2022 15:35 GMT
تاريخ التحديث: 20 فبراير 2022 15:55 GMT

UFC 48.. جمال هيل يسقط جوني والكر بلكمة قاضية خرافية (فيديو)

رغب المقاتل الأمريكي من خلال فوزه على جوني والكر في وضع نفسه كمنافس حقيقي على اللقب العالمي.

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المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

شهدت منافسات الفنون القتالية “ UFC 48″ في لاس فيغاس الأمريكية مواجهة في الوزن الثقيل بين الأمريكي جمال هيل والبرازيلي جوني والكر، انتهت بفوز الأمريكي بالضربة القاضية في الجولة الأولى ليضع نفسه كمنافس حقيقي على اللقب العالمي.

وبدا جوني والكر اللقاء بمحاولة تسديد لكمات لجمال هيل من مسافة بعيدة، لكن المقاتل الأمريكي ظل صبورا، وفي أول رد فعل قام جمال هيل بتوجيه لكمة قوية لمنافسه أسقطته أرضا ثم قام بلكمه لينهي النزال سريعا.

 

وحقق المقاتل الأمريكي فوزه العاشر في 12 نزالا، 6 منها تمت بالضربة القاضية و4 بقرار من الحكام.

ورغب المقاتل الأمريكي من خلال فوزه على جوني والكر في وضع نفسه كمنافس حقيقي على اللقب العالمي.

 

وقال جمال هيل بعد النزال، :“ أنا جاهز للقدوم هنا من أجل هذا، حاليا سنرى ما سيحصل، سألقي نظرة على المستوى وسأتحدث مع الجميع“.

 

وأضاف هيل:“أشعر بكوني جيدا، أردت فقط القدوم هنا والظهور مجددا وإظهار ما أنا قادر على فعله، حان الوقت للنظر في نزال آخر، لكونكم كلكم تطرحون الأسئلة السيئة حولي، إلى أين يذهب بعد ذلك ؟ إلى أي درجة أنا جيد؟ توقفوا عن الشكوك وابدأوا بالثقة لأنه أمر حقيقي“.

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