UFC 48.. جمال هيل يسقط جوني والكر بلكمة قاضية خرافية (فيديو)

شهدت منافسات الفنون القتالية “ UFC 48″ في لاس فيغاس الأمريكية مواجهة في الوزن الثقيل بين الأمريكي جمال هيل والبرازيلي جوني والكر، انتهت بفوز الأمريكي بالضربة القاضية في الجولة الأولى ليضع نفسه كمنافس حقيقي على اللقب العالمي.

وبدا جوني والكر اللقاء بمحاولة تسديد لكمات لجمال هيل من مسافة بعيدة، لكن المقاتل الأمريكي ظل صبورا، وفي أول رد فعل قام جمال هيل بتوجيه لكمة قوية لمنافسه أسقطته أرضا ثم قام بلكمه لينهي النزال سريعا.

وحقق المقاتل الأمريكي فوزه العاشر في 12 نزالا، 6 منها تمت بالضربة القاضية و4 بقرار من الحكام.

ورغب المقاتل الأمريكي من خلال فوزه على جوني والكر في وضع نفسه كمنافس حقيقي على اللقب العالمي.

The Jamahal Hill knockout of Johnny Walker is one one of the most unique I have ever seen. 😳🥴 #UFCVegas48 pic.twitter.com/hD3DqTqgIc

— 𝗟𝗮𝘄𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗧𝘆𝗻𝗲𝘀 (@lt4kicks) February 20, 2022