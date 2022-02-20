الملاكم أمير خان يفكر في الاعتزال بعد الهزيمة أمام بروك بالضربة القاضية

قال الملاكم البريطاني أمير خان إنه يفكر في الاعتزال بعد هزيمته الساحقة أمام مواطنه كيل بروك بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة، أمس السبت.

وتفوق بروك تماما على خان، البالغ 35 عاما، من البداية وحتى النهاية قبل أن يتدخل الحكم لإنقاذه من المزيد من الألم.

وكان خان فاز بالفضية الأولمبية لوزن الخفيف في أولمبياد أثينا الصيفي في 2004 كما سبق له الفوز باللقب العالمي الموحد لوزن خفيف الوسط.

وأشار خان إلى أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع أسرته.

This was one way traffic. It was all Kell Brook. I hope Amir Khan hangs them up. He's got plenty of heart but it's time to retire IMO 🥊 #KhanBrookpic.twitter.com/0F5fNyHxRY — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) February 19, 2022

وقال خان للصحفيين ردا على سؤال بشأن إمكانية اعتزاله ”هذا أمر لا بد من التفكير فيه بالتأكيد.. دائما كنت أقول إنني لا أريد أن تجبرني الملاكمة على الاعتزال بل أريد أن أعتزل أنا الملاكمة“.

وأضاف ”لقد حققت أكثر مما توقعت تماما، وربما وصلت لقمة المستوى مبكرا أكثر من اللازم. فقد شاركت في الألعاب الأولمبية وعمري 17 عاما وتوجت بطلا للعالم في الثانية والعشرين.. الآن عمري 35 عاما ومستمر في اللعبة منذ وقت طويل جدا وتقدمت في العمر. أريد قضاء وقت مع أبنائي وأسرتي“.

ويعد أمير خان أصغر بطل في التاريخ يفوز بميدالية أولمبية، ولم يتجاوز الـ 16 سنة عندما أحرز فضية أثينا 2004، بعد أن حصل على ذهبية أولمبياد الناشئين في أمريكا عام 2003، وهو الملقب بالملك، وصاحب لقب أسرع قبضة في العالم حالياً، وهو من حقق الفوز في 31 نهائياً ببطولات كبرى، من بينها 19 مرة بالضربة القاضية.