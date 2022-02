الملاكم أمير خان يفكر في الاعتزال بعد الهزيمة أمام بروك بالضربة القاضية

قال الملاكم البريطاني أمير خان إنه يفكر في الاعتزال بعد هزيمته الساحقة أمام مواطنه كيل بروك بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة، أمس السبت.

وتفوق بروك تماما على خان، البالغ 35 عاما، من البداية وحتى النهاية قبل أن يتدخل الحكم لإنقاذه من المزيد من الألم.

وكان خان فاز بالفضية الأولمبية لوزن الخفيف في أولمبياد أثينا الصيفي في 2004 كما سبق له الفوز باللقب العالمي الموحد لوزن خفيف الوسط.

وأشار خان إلى أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع أسرته.

This was one way traffic. It was all Kell Brook. I hope Amir Khan hangs them up. He's got plenty of heart but it's time to retire IMO 🥊 #KhanBrookpic.twitter.com/0F5fNyHxRY

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) February 19, 2022