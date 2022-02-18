WWE.. الموعد والقنوات الناقلة لأهم نزالات إليمنيشن تشامبر في السعودية

كشفت (WWE) عن موعد العرض المرتقب إليمنيشن تشامبر، أو غرفة الإقصاء، والذي سيقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، مساء يوم السبت 19 فبراير/ شباط.

وللمرة الأولى يقام عرض ”إليمنيشن تشامبر“ خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في مدينة جدة، تحت رعاية الهيئة العامة السعودية للترفيه.

ونشرت (WWE) بيانًا قالت فيه: ”3 أيام فقط تفصلنا عن العرض المرتقب إليمنيشن تشامبر الذي يُقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة، وتحديدًا في جدة سوبر دوم -أكبر قبة بلا أعمدة في العالم- في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه“.

وفيما يلي جميع النزالات المزمعة إقامتها في هذا الحدث المنتظر:

نزال على لقب اليونيفرسال

رومان رينز (حامل اللقب) ضد جولدبيرج

نزال إليمنيشن تشامبر على لقب WWE

بوبي لاشلي (حامل اللقب) ضد بروك ليسنر، ضد سيث رولينز، ضد أي جاي ستايلز، ضد أوستن ثيري، ضد ريدل.

نزال إليمنيشن تشامبر سيدات – الفائزة ستواجه بطلة راو في ريسلمانيا

ريا ريبلي ضد بيانكا بلير، ضد ليف مورجان، ضد نيكي أي أس إتش، ضد دودروب، ضد أليكسا بليس.

نزال على لقب راو للسيدات

بيكي لينش (حاملة اللقب) ضد ليتا.

روندا راوزي، وناعومي، ضد شارلوت فلير وسونيا ديفيل.

نزال على لقب سماكداون للتاج تيم

ذا أوسوس (حاملًا اللقب) ضد ذا فايكينج رايدرز

درو ماكنتاير ضد مادكاب موس.

راي ميستيريو ضد ذا ميز.

القنوات الناقلة لنزالات إليمنيشن تشامبر

سيتم بث جميع العروض على الهواء مباشرةً، يوم السبت 19 فبراير 2022، ابتداءً من الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية عبر قناة MBC Action ومنصة شاهد.