الكشف عن موعد النزال المرتقب بين هالك الإيراني والرجل الأكثر رعبا في العالم مارتين فورد

بعد سنوات من الشائعات بشأن مواجهة تجمع بين الإيراني سجاد غريبي الملقب بـ“هالك الإيراني“ والبريطاني مارتين فورد الملقب بـ“الرجل الأكثر رعبا في العالم“، ذكرت تقارير إعلامية أن حلبات الملاكمة قد تجمع البطلين في نزال بلندن البريطانية.

البريطاني مارتين فورد يبلغ من العمر 39 عاما، ممثل وبطل كمال أجسام طوله متران و3 سنتيمترات ووزنه 145 كيلوغراما يلقب بالرجل الأكثر رعبا في العالم ويملك أكثر من 3 ملايين متابع عبر حسابه على ”إنستغرام“.

وفي مواجهته الإيراني سجاد غريبي الملقب بهالك الإيراني يبلغ من العمر 30 عاما ويبلغ طوله متر و81 سنتيمترا ووزنه 170 كيلوغراما، وهو بطل كمال أجسام شهير.

ولم يلتق الرجلان ولم يتواجها من قبل، لكن يبدو أن بينهما حسابات يجب تصفيتها وستكون حلبة الملاكمة في لندن مسرحا للمواجهة، يوم 2 نيسان/أبريل المقبل، كما أعلن مارتين فورد عبر حسابه على ”إنستغرام“.

فيما أطلقت صحيفة ”ميرو“ على النزال المرتقب بأنه سيكون ”أثقل مباراة ملاكمة في التاريخ“.

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وكتب الممثل والبطل البريطاني عبر حسابه: ”تم حجز الحلبة في لندن، أريد تنظيم حدث لن تنساه أبدًا، هذا شخصي للغاية بالنسبة لي.. لقد قال الكثير من الناس في دائرته أشياء لا يمكن محوها، سأكشف عما يدور حوله في المؤتمر الصحفي وسترى لماذا يعني ذلك الكثير بالنسبة لي، لا يمكنني أن أعدك بأكبر نزال تقني في العالم، لكنني أعدك بأنني سأبذل قصارى جهدي وأجعل هذا الحدث يوما لن تنساه أبدًا“.

في المقابل كان الإيراني سجاد غريبي صامتا بشأن النزال وكان يرغب في المشاركة بنزالات UFC، واقترح هذا الأمر على دانا وايت، رئيس المسابقة، وطالبه بإنشاء فئة الوزن الثقيل الخارق.

وقال هالك الإيراني لرئيس UFC: ”عدد قليل من المقاتلين الصغار النحيفين يزعجني، دانا وايت، صدقني سيكون فصل الوزن الثقيل أكثر متعة أنا مستعد تماما لذلك، فقط أخبرني من هو في مستواي وأسلوبي وأين يجب عليّ تدميره؟“.

ولكنه خرج عن صمته مؤخرا في فيديو نشرته مجلة Muscle and Health Mag، قائلا: ”مارتين فورد، استمر في إهانتنا بقدر ما تريد، لكنني أعدك أنهم سيخرجونك من الحلبة على نقالة، لن يكون لديك أي فرصة، ولن تكون هناك فرصة ضدي“.

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وستجري معركتهم، بحسب صحيفة ”ميرور“، من خلال 4 جولات مدة كل منها دقيقتان وتمت الموافقة عليها من قبل جمعية الملاكمة المحترفة.

والنزال بين الرجلين سيكون مدمرا ومثيرا، وستكون حلبة ”قبة الألفية“ في لندن مسرحا له يوم 2 نيسان/أبريل المقبل، وقد تدخل التاريخ كأحد أكبر النزالات بين بطلين بوزن مشترك يقارب 350 كيلوغراما.