ديوكوفيتش: سأضحي بالمشاركة في البطولات الكبرى إذا تم إجباري على التطعيم

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا في التنس، إنه سيضحي بالمشاركة في فرنسا المفتوحة وويمبلدون إذا أصبح التطعيم ضد كوفيد-19 إجباريا في البطولات الكبرى، لكنه أكد أنه لا يعارض التطعيمات.

وتم ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا المفتوحة بسبب موقفه من التطعيم.

وبعد معركة قانونية استمرت 11 يوما وانتهت لغير صالحه غادر ديوكوفيتش، البالغ 34 عاما، الذي لم يحصل على التلقيح المضاد للعدوى، الأراضي الأسترالية ولم يسمح له بالدفاع عن لقب أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال اللاعب الصربي لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): ”أتفهم عواقب قراري، أعرف أنني بسبب عدم حصولي على التطعيم اليوم فإنه لا يمكنني السفر إلى معظم البطولات في الوقت الحالي. نعم، هذا هو الثمن الذي أرغب في دفعه“.

وعبر اللاعب الصربي عن أمله في مواصلة المنافسة ”لسنوات عديدة قادمة“، لكنه أكد أن الدفاع عن حرية الاختيار أكثر أهمية بالنسبة له من الحصول على أي لقب.

ونأى ديوكوفيتش بنفسه عن أي حركة مناهضة للتطعيمات مؤكدا أنه لا يعارض اللقاح.

