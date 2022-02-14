رياضة

مارك كافنديش ينجو من حادث في سباق عمان للدراجات
تاريخ النشر: 14 فبراير 2022 21:50 GMT
تاريخ التحديث: 14 فبراير 2022 22:30 GMT

مارك كافنديش ينجو من حادث في سباق عمان للدراجات

كافنديش عاد على دراجته بعد سقوطه وأنهى المرحلة ليحافظ على آماله في حصد لقب النقاط.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

نجا البريطاني مارك كافنديش من حادث خلال المرحلة قبل الأخيرة من سباق عمان للدراجات يوم الإثنين وقال المتسابق البالغ من العمر 36 عاما إنه تعرض لإصابة بسيطة.

وعاد كافنديش على دراجته بعد سقوطه وأنهى المرحلة ليحافظ على آماله في حصد لقب النقاط.

وفاز التشيكي يان هيرت بالمرحلة لينتزع صدارة الترتيب العام من فاوستو ماسنادا زميل كافنديش في فريق كويك-ستب ألفا فينل.

وقال كافنديش: ”كنت محظوظا بأن الإصابة لم تكن خطيرة ونجحت في العودة مع بعض الكدمات والجروح الخارجية“.

وكان كافنديش قد تعرض لكسر في الضلوع ومشكلة في الرئة بعد حادث في لقاء جنت للدراجات على المضمار في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الشهر نفسه اعتدى عليه أربعة مسلحين أثناء عملية سطو على منزله.

واستمتع كافنديش بموسم ناجح في 2021 عندما فاز في أربع مراحل بسباق فرنسا ليعادل الرقم القياسي للبلجيكي إيدي ميركش الذي انتصر في 34 مرحلة.

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