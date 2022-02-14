مارك كافنديش ينجو من حادث في سباق عمان للدراجات

نجا البريطاني مارك كافنديش من حادث خلال المرحلة قبل الأخيرة من سباق عمان للدراجات يوم الإثنين وقال المتسابق البالغ من العمر 36 عاما إنه تعرض لإصابة بسيطة.

وعاد كافنديش على دراجته بعد سقوطه وأنهى المرحلة ليحافظ على آماله في حصد لقب النقاط.

British cyclist Mark Cavendish fell "quite heavily" in the penultimate fifth stage of the Tour of Oman but came away from the crash with relatively minor injuries, the 36-year-old said on Monday. https://t.co/3pgS6qvJKe — Reuters Sports (@ReutersSports) February 14, 2022

وفاز التشيكي يان هيرت بالمرحلة لينتزع صدارة الترتيب العام من فاوستو ماسنادا زميل كافنديش في فريق كويك-ستب ألفا فينل.

وقال كافنديش: ”كنت محظوظا بأن الإصابة لم تكن خطيرة ونجحت في العودة مع بعض الكدمات والجروح الخارجية“.

وكان كافنديش قد تعرض لكسر في الضلوع ومشكلة في الرئة بعد حادث في لقاء جنت للدراجات على المضمار في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الشهر نفسه اعتدى عليه أربعة مسلحين أثناء عملية سطو على منزله.

واستمتع كافنديش بموسم ناجح في 2021 عندما فاز في أربع مراحل بسباق فرنسا ليعادل الرقم القياسي للبلجيكي إيدي ميركش الذي انتصر في 34 مرحلة.