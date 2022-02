مارك كافنديش ينجو من حادث في سباق عمان للدراجات

نجا البريطاني مارك كافنديش من حادث خلال المرحلة قبل الأخيرة من سباق عمان للدراجات يوم الإثنين وقال المتسابق البالغ من العمر 36 عاما إنه تعرض لإصابة بسيطة.

وعاد كافنديش على دراجته بعد سقوطه وأنهى المرحلة ليحافظ على آماله في حصد لقب النقاط.

British cyclist Mark Cavendish fell "quite heavily" in the penultimate fifth stage of the Tour of Oman but came away from the crash with relatively minor injuries, the 36-year-old said on Monday. https://t.co/3pgS6qvJKe

— Reuters Sports (@ReutersSports) February 14, 2022