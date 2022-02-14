مصطفى علي لن يشارك في أي نزال لمدة عامين ونصف بسبب خلاف مع WWE

يبدو أن مصطفى علي نجم المصارعة الحرة للمحترفين نجم WWE ممنوع من مغادرة الشركة القائمة على اللعبة لمدة عامين ونصف.

ولم يشارك علي في أي عرض منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن أشارت التقارير الأخيرة إلى وجود خلاف حاد مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة فينس ماكماهون.

حفيد محمد علي كلاي يسير على خطى جده ويرتدي سرواله (فيديو وصور) https://t.co/YDZqV9sac7 pic.twitter.com/OsUO8rrhc0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 30, 2022

ومنذ ذلك الحين، طلب علي الأمريكي من أصول باكستانية والبالغ من العمر 35 عامًا الرحيل عن الشركة والابتعاد عن WWE لكن رغبته لم تتحقق بعد، وذلك نظرا لأن عقده ينتهي بعد عامين ونصف العام لذلك سيظل في WWE إلى نهاية عقده.

وقال علي المولود باسم ”عادل علام“ قبل شهرته باسم مصطفى علي عبر حسابه على تويتر ”سأراكم جميعًا بعد عامين ونصف“.

وكان علي قريبا من اعتلاء قمة WWE في عام 2019 حيث كان من المقرر أن يفوز بنزال ”موني إن ذا بنك“ للرجال، ومع ذلك، تغيرت الخطط في اللحظات الأخيرة واختار صناع القرار في WWE أن يكون بروك ليسنر في المقدمة بدلا من ذلك.

بعد ذلك، تم نقل علي لقيادة مجموعة في عرض آخر لكنه لم يحصل على الدعم الكافي وبالتالي لم يدم طويلا.

مصرع البرازيلي مايكيل فالكاو مقاتل UFC السابق طعنا https://t.co/Xz7lnG3TOC pic.twitter.com/b43rmWmT6Y — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

وقرر ضابط الشرطة السابق الرحيل عن WWE والتطلع أيضًا إلى مساعدة زملائه الطامحين في المصارعة، حيث كتب عبر حسابه على تويتر أيضا ”افعل الخير إذا كان باستطاعتك، تستطيع إذا كنت مصارعًا محترفًا تحاول تحقيق ذلك“.

وأضاف: ”ضع رابط عرض ترويجي/مباراة أدناه تحب أن يراها العالم. نأمل أن يلفت هذا الموضوع بعض الأنظار إليه وأن يحصل بعضكم على فرصة في الشهرة والمشاركة في WWE“.

وشارك علي في عرض ”كراون غول“ في العاصمة السعودية الرياض الذي أقيم في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في مسرح محمد عبده في البوليفارد برعاية الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع WWE.

وقد خاض نزالا في مواجهة المصارع السعودي منصور خلال عرض ”كراون غول“، وذلك بعدما كونا فريقا في عرض (راو) حيث كان منصور يحاول الاستفادة من خبرة مصطفى علي ولكن هذا الفريق تعرض للعديد من الهزائم ليلتقيا في مواجهة مباشرة بينهما في السعودية.