انتقادات لاتحاد كرة السلة المصري بسبب تغطية مباراة الزمالك وبورغوس

أثار الاتحاد المصري لكرة السلة جدلًا بشأن تغطيته لمباراة الزمالك وبورغوس الإسباني في قبل نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مصر.

وخسر الزمالك على أرضه 78/61 ليلعب على المركز الثالث مع ليكلاند ماجيك الأمريكي الذي خسر 94/71 أمام فلامنغو البرازيلي في المباراة الثانية لقبل النهائي.

Phenomenal first half for Burgos🔥🇪🇸 Un primer tiempo excelente de burgos 🇪🇸🔥 HT: Zamalek 34 – 44 Burgos @zamalekhalls @SanPabloBurgos @FIBAIC #IntercontinentalCup pic.twitter.com/uEhJoMkXUm — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) February 11, 2022

وكان الاتحاد المصري يغطي مباراتي الدور قبل النهائي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ”تويتر“ و“فيسبوك“، لكنه تعرض لانتقادات عنيفة من جماهير الزمالك تحديدًا بسبب تغطيته التي مالت لصالح الضيوف.

إذ كتب الاتحاد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في تغطيته للمباراة باللغتين الإنجليزية والإسبانية: ”شوط أول استثنائي لبورغوس“، وقد أثار هذا التعليق ضيق جماهير الزمالك، حيث علق أحدهم على ذلك، قائلًا: ”إيه إللي أنتم كاتبينه ده (ما هذا الذي تكتبونه)، ما تتمنوا الفوز لبورغوس بالمرة (تمنوا الفوز لبورغوس)“.

وكتب آخر: ”الاتحاد المصري نشر بوستًا تشجيعيًا للفريق الإسباني، على أساس أن الزمالك بطل أفريقيا وليس بطل مصر“.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الإسباني 44/34 بفارق 10 نقاط، بينما كانت نتيجة الربع الأول من المباراة 23/16 لصالح بورغوس.

واتسع الفارق في نهاية الربع الثالث ليصل إلى 16 نقطة عندما وصلت النتيجة إلى 63/47 لصالح الفريق الإسباني الذي سيلتقي مع فلامنغو في النهائي، يوم الأحد.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية حتى الأحد، حيث تقام المباريات في صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورغوس ممثل أوروبا، وفلامنغو ممثل أمريكا الجنوبية، وليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league، وممثل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه، وتاريخ الأندية المصرية، بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

ويقود الجهاز الفني للزمالك، المدرب الأمريكي ويل فويغت، ويعاونه ياسر عبد الوهاب مدربًا عامًا، وسمير جودة مدربًا، والطبيب إسلام جمعة، ومخطط الأحمال محمد سعيد، والمدير الإداري مصطفى محسن.