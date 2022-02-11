القنوات الناقلة لمباريات نادي الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة السلة

يبدأ نادي الزمالك المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة بمواجهة صعبة ضد سان بابلو بورجوس الإسباني في افتتاح البطولة.

وتبدأ اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مصر على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم الأندية لكرة السلة “ في الفترة من 11 فبراير إلى 13 من الشهر نفسه.

وتشارك في البطولة 4 فرق، الزمالك ممثل البلد المستضيف وبطل أفريقيا، مع كل من بورجوس بطل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي، ولاكيلاند ماجيك الأمريكي.

وأكد أدهم عصام لاعب الفريق الأول لكرة السلة في نادي الزمالك، أن مشاركة الأبيض في بطولة العالم للأندية، ستكون للمنافسة على اللقب وليس للتمثيل المشرف.

وقال عصام في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: ”مشاركتنا في كأس العالم للأندية للمنافسة على اللقب وليست للتمثيل المشرف“.

وأضاف: ”تعتبر تلك البطولة إعدادًا قويًا لبطولة أفريقيا لكرة السلة ”BAL“، خاصة أننا حامل اللقب ونسعى للمحافظة عليه“.

واختتم: ”جماهير الزمالك دائمًا خلفنا ووجودهم يعطينا دافعًا لتحقيق الانتصارات والمنافسة على كل البطولات، التدعيمات الجديدة للفريق ووجود المدرب الجديد أفادوا الفريق في الجانب الفني والمعنوي وتحقيق طموحات الجماهير“.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك وبورجوس في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة المباراة اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث المباراة على شبكة قنوات ”أون تايم سبورتس“، التي ستقوم بنقل منافسات كأس العالم الأندية لكرة السلة بشكل حصري.