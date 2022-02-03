بعد ترحيله من أستراليا.. رئيس صربيا يشيد بصمود دجوكوفيتش

أشاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الخميس بمواطنه نوفاك دجوكوفيتش لاعب التنس الأول عالميا على ”الصمود“ الذي أظهره في سعيه للعب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس رغم عدم تقليه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وألغت محكمة اتحادية في أستراليا الشهر الماضي تأشيرة دجوكوفيتش لدخول البلاد للدفاع عن لقب أولى البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي بسبب موقفه من اللقاح المضاد للفيروس سريع العدوى والانتشار.

وخلال لقاء معه في بلغراد قال الرئيس الصربي مخاطبا دجوكوفيتش ”شكرا لك على الصمود الذي أظهرته في أستراليا“.

وقال الرئيس الصربي الذي يسعى للاستمرار في منصبه لفترة أخرى من خلال إعادة انتخابه في أبريل/ نيسان المقبل إنه تحدث إلى ديوكوفيتش مباشرة بعد علمه بالتطورات في أستراليا وطلب منه العودة إلى بلاده.

وأضاف فوتشيتش ”بعد ذلك رأيت مدى استعداده للقتال ليس فقط من أجل نفسه بل أيضا من أجل بلاده“.

وعبر ديوكوفيتش الذي رفض في وقت سابق التحدث عن ما حدث في أستراليا عن شكره لرئيس صربيا على ما قدمه من دعم له خلال وجوده في أستراليا قائلا ”أنا في غاية الامتنان لكم وسأتذكر هذا.