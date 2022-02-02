المصري محمد شعبان ينافس براندون كاري في "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام

ستسنح فرصة جديدة للمصري محمد شعبان للتألق على الصعيد العالمي، حيث يستعد للمشاركة في بطولة ”أرنولد كلاسيك“ التي تقام، الشهر المقبل، في مدينة كولومبس بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جوار العديد من نجوم لعبة كمال الأجسام في العالم، وعلى رأسهم الأمريكي ”براندون كاري“ الذي حلَّ ثانيًا خلف المصري الآخر ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ في مستر أولمبيا 2021.

وشارك ”شعبان“ بالفعل في مستر أولمبيا 2021 التي تُوج ”بيج رامي“ بلقبها للعام الثاني على التوالي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه يحاول مرة أخرى التتويج ببطولة كبرى من خلال مشاركته في البطولة الأقوى، والأكبر، والأكثر شعبية على مستوى العالم بعد مستر أولمبيا.

وقال موقع ”generationiron“ المتخصص في كمال الأجسام إنه من المتوقع أن يتنافس مع شعبان العديد من نجوم اللعبة في العالم وليس كاري فقط، حيث يشارك أيضًا الأمريكيون: سيدريك ماكميللان، وأكيم وليامز، وستيف كوكلو، وماكس تشارلز، وجاستين رودريغز، والهولندي وليام بوناك، والإنجليزيان: ناثان دي ىشا، وسامسون داوودا، والكندى ريغان جريمس، والبرازيليان: رافائيل براندون، وفابيو جيجا ريزيند.

ويأمل ”شعبان“، الذي احتل المركز العاشر في ”مستر أولمبيا 2021“ في ثاني مشاركاته بالمسابقة، تحقيق نتيجة جيدة في ”أرنولد كلاسيك“، هذا العام.

وأضاف الموقع ذاته أن الأمريكي ”بريت ويلكين“ قد يكون من المنافسين الأقوياء على لقب ”أرنولد كلاسيك“ نظرًا لتطوره الكبير خلال العام الحالي.

ومع اقتراب بطولة أرنولد كلاسيك 2022، التي ستقام يومي الرابع والخامس من مارس/آذار المقبل، يستعد المنافسون بأفضل وسيلة ممكنة للظهور بشكل رائع خلال البطولة.

وستسنح الفرصة أمام ”ويلكين“ للمنافسة على الميدالية الذهبية في ”أرنولد كلاسيك“ لهذا العام، إذ إنه الحصان الأسود للبطولة، ولديه فرصة لتحقيق بعض الخطوات الكبيرة في ثاني أكبر مسابقة لهذا العام.

لكن لا شك أن ”كاري“ المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة، لكن ”ويلكين“ قد يكون منافسًا على المراكز الثلاثة الأولى في ظل منافسة شرسة مع العديد من نجوم اللعبة.

جوائز نسخة 2022:

المركز الأول: 80 ألف دولار

المركز الثاني: 25 ألف دولار

المركز الثالث: 20 ألف دولار

المركز الرابع: 15 ألف دولار

المركز الخامس: 13 ألف دولار

المركز السادس: 8000 دولار

المركز السابع: 7000 دولار

المركز الثامن: 6000 دولار

المركز التاسع: 5000 دولار

المركز العاشر: 3000 دولار